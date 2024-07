Пекельна спека, сніг як екзотика: дослідник шокував кліматичним прогнозом

Джефф Ґуделл: Світ стане ще спекотнішим, а людям потрібно уже зараз готуватись до нових викликів

Минулий 2023 рік був найспекотнішим роком, який коли-небудь «випадав на долю мешканців Землі», проте це тільки «квіточки». Найгірше нас чекає попереду. Джефф Ґуделл, дослідник зміни клімату та науковий співробітник Атлантичної ради у своїй новій книзі «Палюче тепло вб’є нас найперше» (The Heat Will Kill You First) наводить невтішний сценарій кліматичних змін, до яких матиме звикнути людство. Про це пише «Бабель».

Науковці називають декілька причин потепління. Найвагоміша з них – кількість вуглекислого газу в атмосфері, який накопичився переважно через те, що люди спалюють корисні копалини. Що інтенсивніше ми спалюватимемо нафту, газ і вугілля, то спекотніше ставатиме на Землі. Ми вже більш ніж на півдорозі до критично небезпечної зміни клімату – потепління на два градуси порівняно з доіндустріальними показниками.

Пандемія, волога і небезпечні комахи

Ґуделл такоє наводить доповіді вчених Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату при Організації Обʼєднаних Націй. Згідно із їх висновками, спека розтопить вічну мерзлоту разом із бактеріями часів останнього льодовикового періоду. У черговій епідемії найімовірніше буде винувата тварина, яка шукала прохолодного місця для життя, а підхопила хвороботворний організм. Також швидше розмножуватимуться комахи, які пожирають урожай і розносять небезпечні хвороби.

До 2100 року половина населення світу страждатиме від небезпечного поєднання спеки й вологості. У деяких куточках світу температура повітря може бути настільки високою, що навіть «найміцніші люди» можуть померти, якщо перебуватимуть на вулиці протягом кількох годин.

Ґуделл переконаний, що сто років тому люди не знали, що містян убиватимуть хвилі екстремальної спеки, тому не врахували цього при будівництві. Але старі міста можна пристосувати до нових умов. Класти світліший асфальт, зменшити кількість магістралей та автівок і висаджувати більше дерев. Наприклад, в Індії експериментують із зеленими дахами – вони поглинають тепло. Ґуделл вважає, що побудувати міста, в яких можна комфортно жити у спеку, цілком реально. Але це і дорого, і масштабно – потрібні зміни, яких теперішні урядовці не можуть навіть уявити.

Ґуделл заспокоює – за найгіршого сценарію, якщо Земля буде непридатною для життя, людство все одно виживе, проте наш світ зміниться. Пляжі опиняться під водою, зʼявляться нові хвороби, а комарі й комахи дошкулятимуть цілий рік. Люди смажитимуть «мʼясо», яке виростили у лабораторіях, та питимуть вино з винограду, який зібрали на Алясці. Сніг здаватиметься чимось екзотичним. А підприємці зароблятимуть мільйони, продаючи мікропристрої для охолодження.

До слова, танення полярних льодів, спричинене глобальним потеплінням, змінює швидкість обертання Землі та збільшує тривалість дня. Про це йдеться в американському науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Вчені пояснили, що зміни незначні – кілька мілісекунд на день.