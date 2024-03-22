Стефанішина прокоментувала заклик США щодо припинення атак по російських НПЗ

Стефанішина заявила, що Україна відповіла на заклик США «дуже успішними операціями, проведеними на території РФ»

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина прокоментувала заклик Сполучених Штатів до України щодо припинення атак по російських НПЗ.

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«Українська сторона відповіла досягненням своїх цілей і дуже успішними операціями, проведеними на території РФ. Також є заяви і інших офіційних осіб, які полягають в тому, що це є абсолютно законні цілі з військової точки зору», – наголосила вона під час виступу на 16-му щорічному Київському Безпековому Форумі.

Стефанішина додала, що Україна «розуміє заклик» американських партнерів, і додала, що «ми воюємо тими ресурсами і тими практиками, які наявні у нас сьогодні».

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Віцепрем'єрка додала, що у лютому 2022 року говорила зі штаб-квартирою НАТО та закликала її звернутися до ООН задля закриття неба над Україною. За її словами, у відповідь вона почула: «Ти ж не розумієш стандартів НАТО».

Нагадаємо, Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена. Financial Times пише, що Білий дім «все більше розчаровується в Україні», чиї безпілотники завдали ударів по нафтопереробних заводах, терміналах, складах та сховищах на заході Росії, завдавши шкоди її нафтовим потужностям.

До слова, дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії. Про це повідомили джерела «Главкома» у силових структурах.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 березня в російському Слов'янську-на-Кубані пролунала серія вибухів, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа.

Раніше джерела «Главкома» у силових структурах повідомили про успішну атаку на російські нафтопереробні заводи у Самарській області РФ. Ідеться про про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.