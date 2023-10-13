Просторі та з душем у купе: в Європі з'являться нові поїзди
У спальних вагонах будуть розміщені купе покращеного комфорту з двоярусними ліжками у категорії Comfort та Comfort+
Державна австрійська залізнична компанія ÖBB планує запустити 33 поїзди в рамках відновлення нічних перевезень. Цілий парк нових поїздів з покращеним комфортом планують запустити вже в грудні 2023 року. Перші нічні потяги планують випустити на маршрут вже 10 грудня 2023 року – вони поїдуть за напрямками Відень-Гамбург та Інсбрук-Гамбург.
У кожному потязі буде сім вагонів:
- Два сидячі
- Три купейні
- Три спальні
Місткість складу – 254 особи. У спальних вагонах будуть розміщені купе покращеного комфорту з двоярусними ліжками у категорії Comfort та Comfort+. У кожній категорії буде власний санвузол та душ та місця для двох осіб. У цих вагонах буде більше місця для об'ємного багажу, а також для спортивного інвентарю, колясок та місця для велосипедів.
У звичайних купейних вагонах – чотири спальних місця в купе, але без ванних кімнат. Але найголовніше нововведення у цьому поїзді – це окремі міні-кабінки у вигляді капсул, розташовані один над одним у два ряди, в якому кожен пасажир отримає повну усамітнення та особистий простір.
Купе оснащено зручним розкладним столиком із дзеркалом, лампою для читання, шафками для взуття та особистих речей та місцем для зберігання багажу. У кожному поїзді також буде обладнано купе для людей з обмеженими можливостями. Таке купе дозволить вмістити двох людей з інвалідністю на візках та двох супроводжуючих. У таких купе буде доступний туалет.
У сидячому вагоні – ряди подвійних крісел зі складними підлокітниками та підголовниками. Кожне крісло оснащене лампою для читання та індуктивною зарядкою, є місце для зберігання особистих речей та багажні полиці.
Нові поїзди вже схвалені для використання в Австрії, Німеччині, Італії, Швейцарії та Нідерландах. А отже, такі поїзди незабаром почнуть курсувати між країнами ЄС. Квитки на перші рейси з Відня до Гамбурга та з Інсбрука до Гамбурга надійшли у продаж 11 жовтня.
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