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Просторі та з душем у купе: в Європі з'являться нові поїзди

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Просторі та з душем у купе: в Європі з'являться нові поїзди
Перші нічні потяги планують випустити на маршрут вже 10 грудня 2023 року
фото: nightjet.com

У спальних вагонах будуть розміщені купе покращеного комфорту з двоярусними ліжками у категорії Comfort та Comfort+

Державна австрійська залізнична компанія ÖBB планує запустити 33 поїзди в рамках відновлення нічних перевезень. Цілий парк нових поїздів з покращеним комфортом планують запустити вже в грудні 2023 року. Перші нічні потяги планують випустити на маршрут вже 10 грудня 2023 року – вони поїдуть за напрямками Відень-Гамбург та Інсбрук-Гамбург.

У кожному потязі буде сім вагонів:

  • Два сидячі
  • Три купейні
  • Три спальні

Місткість складу – 254 особи. У спальних вагонах будуть розміщені купе покращеного комфорту з двоярусними ліжками у категорії Comfort та Comfort+. У кожній категорії буде власний санвузол та душ та місця для двох осіб. У цих вагонах буде більше місця для об'ємного багажу, а також для спортивного інвентарю, колясок та місця для велосипедів.

У звичайних купейних вагонах – чотири спальних місця в купе, але без ванних кімнат. Але найголовніше нововведення у цьому поїзді – це окремі міні-кабінки у вигляді капсул, розташовані один над одним у два ряди, в якому кожен пасажир отримає повну усамітнення та особистий простір.

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Європую курсуватимуть нові поїзди
nightjet.com

Купе оснащено зручним розкладним столиком із дзеркалом, лампою для читання, шафками для взуття та особистих речей та місцем для зберігання багажу. У кожному поїзді також буде обладнано купе для людей з обмеженими можливостями. Таке купе дозволить вмістити двох людей з інвалідністю на візках та двох супроводжуючих. У таких купе буде доступний туалет.

У сидячому вагоні – ряди подвійних крісел зі складними підлокітниками та підголовниками. Кожне крісло оснащене лампою для читання та індуктивною зарядкою, є місце для зберігання особистих речей та багажні полиці.

Нові поїзди вже схвалені для використання в Австрії, Німеччині, Італії, Швейцарії та Нідерландах. А отже, такі поїзди незабаром почнуть курсувати між країнами ЄС. Квитки на перші рейси з Відня до Гамбурга та з Інсбрука до Гамбурга надійшли у продаж 11 жовтня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як комфортно провести час на київському вокзалі – інструкція для тих, чий поїзд вночі. А саме – де можна провести ніч на столичному вокзалі.

Теги: Європа потяг

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