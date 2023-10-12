Тимчасовий захист повторно: які країни приймуть українських біженців, а які ні

Для отримання статусу в деяких європейських країнах є певні вимоги

Багато українців виїхали до європейських країн у пошуках безпеки, однак деяким з них не підійшли умови і вони переїхали до іншої держави. Згодом може з’явитись бажання або потреба у поверненні, але не всі країни нададуть прихисток повторно.

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В яких країнах можна отримати тимчасовий захист повторно:

Німеччина не обмежує прийом українських біженців після повернення з інших країн, але це вирішується на рівні місцевих чиновників. Тому перед повторним приїздом варто зв'язатися із міграційної службою в конкретному місті Німеччини та обговорити умови прийому.

Нідерланди. Для повторного переїзду треба відмовитися від статусу в іншій країні, бо правила забороняють мати його у двох країнах одночасно.

Румунія також не відмовляє біженцям у тимчасовому захисті, навіть якщо вони вже користувалася прихистком в іншій європейській країні.

Іспанія також повторно приймає українців, при цьому в країні не вийде обрати місто для проживання самостійно – його призначають рандомно в будь-якому регіоні. Для отримання тимчасового захисту треба подати заяву у Центрах CREADE у Мадриді, Барселоні, Малазі та Аліканте.

Португалія надає біженцям тимчасовий захист, незалежно від того, чи мали вони статус в іншій країні (необхідно відмовитись від статусу в попередній країні).

Хорватія також надає притулок українцям після того, як вони відмовляться від нього в іншій країні.

У яких країнах українським біженцям відмовлять у повторному захисті:

Чехія не приймає українців, які отримали прихисток, дозвіл на проживання чи довгострокову візу (понад 90 днів) в іншій державі.

Польща запровадила у цьому році аналогічне правило. Але через війну є можливість знаходитись на території країни без отримання пільг.

Швейцарія також відмовляє у повторному захисті, але може бути виняток для осіб, які переїжджають з країн, перевантажених великою кількістю біженців.

Нагадаємо, українські біженці в Польщі втратять частину соціальних допомог в країні вже у 2024 році. Уряд країни не збирається продовжувати виплату деяких видів допомоги українським громадянам, це питання вже остаточно узгоджено.