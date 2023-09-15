Фон дер Ляйєн обіцяє незабаром взяти до ЄС Україну, Молдову та Грузію

У своєму виступі про стан справ у ЄС напередодні виборів до Європарламенту у червні 2024 року, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн закликала до розширення Європейського союзу до 30 і більше країн. Про це пише Le Figaro.

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«У світі, де важливий розмір і вага, розширення нашого Союзу явно відповідає стратегічним інтересам та інтересам безпеки Європи», – сказала вона, повторивши думку у своїй промові кілька разів.

Розширення має життєво важливе значення для майбутнього ЄС. І багато в цьому плані має відбутися у найближчі місяці. Наприкінці жовтня Єврокомісія має висловити свою думку щодо доцільності відкриття переговорів щодо вступу України, Молдови, Грузії та західно-балканських країн до ЄС. Усі країни ЄС проведуть перший обмін думками з цього питання у Гранаді на початку листопада та ухвалять рішення про наступні кроки наприкінці грудня.

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Тому Єврокомісія розпочне підготовчу роботу з «перегляду політики ЄС перед розширенням». Мета дій, за словами Урсули фон дер Ляйєн, «визначити, чи і як слід адаптувати кожну сферу політики з метою розширення Союзу».

На кону зміни у фінансових потоках між ЄС та державами-членами, приміром, загальна сільськогосподарська політика ЄС (CAP), фонди допомоги новим членам або будь-яким привілейованим групам, які в цілому складають 60% європейського бюджету.

Фон дер Ляйєн також радить, щоб держави-члени та Європейський парламент скористалися 300 днями, які залишилися до виборів, щоб завершити роботу над усіма необхідними документами. Оскільки економіка ЄС буксує, голова Європейської комісії мудро оголосила себе прихильницею не лише екології, а й бізнесу, помітивши багатозначно, що «зелена угода» не повинна перешкоджати конкурентоспроможності ЄС.

До цього слід додати торговельні угоди з Австралією, Мексикою та МЕРКОСУР (економічний союз держав у Південній Америці. До нього входять Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай та Венесуела, як асоційовані члени – Чилі, Болівія, Перу, Колумбія та Еквадор, – «Главком»).

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Серез завдань Єврокомісії – Пакт про міграцію та надання притулку, який має бути завершено, адже кількість біженців у Євросоюзі зараз на тому ж рівні як час кризи 2015-2016 років. За словами Ляйєн, потрібно взятись за середньостроковий перегляд бюджету який, зокрема, передбачає допомогу у розмірі 50 мільярдів євро протягом чотирьох років для відновлення України.

Потім Урсула фон дер Ляйєн має затвердити середньостроковий огляд бюджету, який передбачає допомогу у розмірі 50 мільярдів євро протягом чотирьох років на відновлення України. Враховуючи стурбованість суспільства, це, безперечно, стане ключовою темою виборів до ЄС, намічених на середину 2024 року. «Давайте покажемо, що Європа може ефективно та співчутливо керувати процесом міграції. Давайте доведемо справу до кінця!», – закликала Урсула фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з послами країн Євросоюзу заявила, що Україні та Молдові необхідно буде надати право на вступ до ЄС. Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що в середу, 13 вересня, фон дер Ляєн, виступаючи з доповіддю про стан справ у ЄС, наголосить, наскільки фундаментально змінила Євросоюз війна Росії проти України.

За словами людей, знайомих із перебігом переговорів, на початку місяця фон дер Ляєн заявила послам країн ЄС, що блоку необхідно розширити свої кордони, щоб врахувати нові геополітичні реалії.