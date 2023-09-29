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Один із найбільших банків Європи може продати свої російські активи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Один із найбільших банків Європи може продати свої російські активи
фото ілюстративне

У серпні Intesa наближався до отримання схвалення Москви на передачу свого російського бізнесу під місцеве управління

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, що дає дозвіл одному із найбільших банків Італії та Європи – Intesa Sanpaolo, продавати або позбавлятися своїх активів на території Росії. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Intesa обслуговує корпоративних клієнтів у Росії, де на момент початку війни проти України у 28 філіях компанії працювало близько 980 співробітників. Після вторгнення банк припинив нове фінансування російських клієнтів та нові інвестиції у російські активи.

У серпні Intesa наближався до отримання схвалення Москви на передачу свого російського бізнесу під місцеве управління, оскільки позиція Росії з продажу активів змінюється.

Росія поступово посилювала вимоги до виходу відколи західні компанії почали йти з її території в лютому 2022 року. Керівники кажуть, що орієнтуватися у правилах стає дедалі важче.

За даними Reuters, іноземні компанії вже зазнали збитків у розмірі понад 80 млрд доларів від своїх операцій у Росії через списання та втрачену вигоду.

Рапніше повідомлялося, що США заморозили російські активи на $8 млрд.

Теги: війна путін Європа

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