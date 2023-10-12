Як комфортно провести час на київському вокзалі: інструкція для тих, чий поїзд вночі

На залізничному вокзалі у Києві є місця для відпочинку, де можна залишитися під час комендантської години

Працівник «Укрзалізниці» розповів, як бути, коли у вас квиток на нічний рейс під час комендантської години

Інженер вокзалу станції «Київ-Пасажирський» Павло Києслав Блізніченко опублікував допис у Facebook «Що робити, якщо поїзд приїхав до Києва вночі». Він пояснив, як діяти в такій ситуації, щоб не порушувати закон. За його словами, є два варіанти: приїхати на вокзал до початку комендантської години, або замовити таксі, у якого є дозвіл на роботу під час комендантської години.

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«Будь-який рух по місту в цей час заборонено без наявності перепустки. Тому ви або викликайте таксі, які мають спецперепустки, або проводите ніч на вокзалі. Самостійне пересування власним транспортом, а особливо пішки чи на персональному транспорті (велосипедах, самокатах, моноколесах) заборонено», – наголосив Блізніченко.

Проте він додав, якщо поїзд запізнився, і приїхав в Київ (чи будь-яке інше місто) після початку комендантської, дозволяється рух власним авто, пропуском виступатиме квиток на поїзд, але на вокзалі потрібно в чергового засвідчити, що поїзд запізнився, і щоб напевне, проконсультуватися з поліцейськими.

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Де можна провести ніч на київському вокзалі



Оскільки вокзал Київ-Пасажирський є найбільшим на всій «Укрзалізниці», то місць для очікування є дуже багато. Найдоступнішими з усіх є крісла, встановлені на конкорсі (перехід між Центральним та Південним вокзалами, звідки ви спускаєтеся на платформи).

«Але в холодну пору там дуже сильний протяг, тому тривале очікування там буде явно не дуже комфортним. Проте хочу зазначити, що на конкорсі з боку Південного вокзалу очікувати закінчення комендантантської години буде комфортніше. Крім того, поруч стоять спеціальні зарядні станції, де ви зможете зарядити свої телефони або инші ґаджети. Особисто я радив би вам піти в Зал очікування №2, що розташований на другому поверсі Центрального вокзалу. Якщо іти з конкорсу, він знаходиться ліворуч, орієнтир – кав'ярня Fishki Cofee і магазин «Київстар». Там вже працює «Фортеця незламності», а отже там буде тепло, ви також зможете зарядити свої ґаджети, а ще там можна попити чаю, або взяти окріп», – говорить він.

Якщо ви любите комфортні умови, і готові заплатити за них, пише Павло, то для вас є Зал підвищеного комфорту №1. Він також на другому поверсі Центрального вокзалу. З конкорсу він праворуч, орієнтир – магазин «Vodafone». Вартість години перебування там складає 250 грн або 400 грн на добу (ціни уточнюйте!). Ви сидітимете на м'яких диванах, матимете доступ до інтернету, в залі є телевізор та бар, наголосив інженер вокзалу.

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«Значно комфортнішою є нова Лаунж-зона, вхід в яку знаходиться ліворуч від входу в Центральний вокзал. Там вас чекає справді преміум комфорт: смачна кава від Idealist, можливість скористатися душем, сповивальною кімнатою, за необхідності навіть орендувати зал для перемовин. Вартість – від 300 грн, для тримачів золотих карт MasterCard користування безкоштовне (уточнюйте вартість та умови користування у адміністраторів зони)», – пояснює Павло.

Крім того, продовжує інженер, на Центральному і Південному вокзалах існують кімнати відпочинку, фактично готелі. Тобто ви можете повноцінно переночувати не на кріслах, а на ліжку. В кожному номері є санвузол з душем і туалетом, тож ви зможете привести себе до тями та й просто нормально відпочити. Вхід до кімнат відпочинку на Центральному вокзалі розташований між центральним входом та входом до Лаунж зони. На Південному – ліворуч від входу у вокзал, вхід у середині будівлі. Вартість – 360 грн за ліжко, 720 грн за двох (в номері 2 ліжка) за ніч, констатував Павло Києслав Блізніченко.

«Окремо хочу згадати військових і тих, хто має посвідчення УБД. Для вас працює окремий безкоштовний зал. Це колишній «депутатський», тому про рівень комфорту можна не хвилюватися. Він знаходиться праворуч від входу в Центральний вокзал, ближче до метро. Вхід з площі. Крім того, на вокзалі працюють Залізні янголи – жінки, які підкажуть і допоможуть вам у всіх ваших питаннях. В холодну пору року їх легко впізнати по довгим оранжевим курткам. В інший час – по хусткам на шиї і планшетом в руках», – написав Павло.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ пропонує штрафувати заклади, які працюють у комендантську годину. Наразі народні депутати разом із МВС працюють над створенням відповідного законопроєкта, який найближчим часом буде відправлено у відповідні комітети Верховної Ради.