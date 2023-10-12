Головна Київ Новини
search button user button menu button

Як комфортно провести час на київському вокзалі: інструкція для тих, чий поїзд вночі

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Як комфортно провести час на київському вокзалі: інструкція для тих, чий поїзд вночі
На залізничному вокзалі у Києві є місця для відпочинку, де можна залишитися під час комендантської години
фото: facebook.com/kyjeslav.borshchahivets

Працівник «Укрзалізниці» розповів, як бути, коли у вас квиток на нічний рейс під час комендантської години

Інженер вокзалу станції «Київ-Пасажирський» Павло Києслав Блізніченко опублікував допис у Facebook «Що робити, якщо поїзд приїхав до Києва вночі». Він пояснив, як діяти в такій ситуації, щоб не порушувати закон. За його словами, є два варіанти: приїхати на вокзал до початку комендантської години, або замовити таксі, у якого є дозвіл на роботу під час комендантської години.

«Будь-який рух по місту в цей час заборонено без наявності перепустки. Тому ви або викликайте таксі, які мають спецперепустки, або проводите ніч на вокзалі. Самостійне пересування власним транспортом, а особливо пішки чи на персональному транспорті (велосипедах, самокатах, моноколесах) заборонено», – наголосив Блізніченко.

Проте він додав, якщо поїзд запізнився, і приїхав в Київ (чи будь-яке інше місто) після початку комендантської, дозволяється рух власним авто, пропуском виступатиме квиток на поїзд, але на вокзалі потрібно в чергового засвідчити, що поїзд запізнився, і щоб напевне, проконсультуватися з поліцейськими.

Де можна провести ніч на київському вокзалі

Оскільки вокзал Київ-Пасажирський є найбільшим на всій «Укрзалізниці», то місць для очікування є дуже багато. Найдоступнішими з усіх є крісла, встановлені на конкорсі (перехід між Центральним та Південним вокзалами, звідки ви спускаєтеся на платформи).

«Але в холодну пору там дуже сильний протяг, тому тривале очікування там буде явно не дуже комфортним. Проте хочу зазначити, що на конкорсі з боку Південного вокзалу очікувати закінчення комендантантської години буде комфортніше. Крім того, поруч стоять спеціальні зарядні станції, де ви зможете зарядити свої телефони або инші ґаджети. Особисто я радив би вам піти в Зал очікування №2, що розташований на другому поверсі Центрального вокзалу. Якщо іти з конкорсу, він знаходиться ліворуч, орієнтир – кав'ярня Fishki Cofee і магазин «Київстар». Там вже працює «Фортеця незламності», а отже там буде тепло, ви також зможете зарядити свої ґаджети, а ще там можна попити чаю, або взяти окріп», – говорить він.

Як комфортно провести час на київському вокзалі: інструкція для тих, чий поїзд вночі фото 1

Якщо ви любите комфортні умови, і готові заплатити за них, пише Павло, то для вас є Зал підвищеного комфорту №1. Він також на другому поверсі Центрального вокзалу. З конкорсу він праворуч, орієнтир – магазин «Vodafone». Вартість години перебування там складає 250 грн або 400 грн на добу (ціни уточнюйте!). Ви сидітимете на м'яких диванах, матимете доступ до інтернету, в залі є телевізор та бар, наголосив інженер вокзалу.

Як комфортно провести час на київському вокзалі: інструкція для тих, чий поїзд вночі фото 2

«Значно комфортнішою є нова Лаунж-зона, вхід в яку знаходиться ліворуч від входу в Центральний вокзал. Там вас чекає справді преміум комфорт: смачна кава від Idealist, можливість скористатися душем, сповивальною кімнатою, за необхідності навіть орендувати зал для перемовин. Вартість – від 300 грн, для тримачів золотих карт MasterCard користування безкоштовне (уточнюйте вартість та умови користування у адміністраторів зони)», – пояснює Павло.

Як комфортно провести час на київському вокзалі: інструкція для тих, чий поїзд вночі фото 3

Крім того, продовжує інженер, на Центральному і Південному вокзалах існують кімнати відпочинку, фактично готелі. Тобто ви можете повноцінно переночувати не на кріслах, а на ліжку. В кожному номері є санвузол з душем і туалетом, тож ви зможете привести себе до тями та й просто нормально відпочити. Вхід до кімнат відпочинку на Центральному вокзалі розташований між центральним входом та входом до Лаунж зони. На Південному – ліворуч від входу у вокзал, вхід у середині будівлі. Вартість – 360 грн за ліжко, 720 грн за двох (в номері 2 ліжка) за ніч, констатував Павло Києслав Блізніченко.

«Окремо хочу згадати військових і тих, хто має посвідчення УБД. Для вас працює окремий безкоштовний зал. Це колишній «депутатський», тому про рівень комфорту можна не хвилюватися. Він знаходиться праворуч від входу в Центральний вокзал, ближче до метро. Вхід з площі. Крім того, на вокзалі працюють Залізні янголи – жінки, які підкажуть і допоможуть вам у всіх ваших питаннях. В холодну пору року їх легко впізнати по довгим оранжевим курткам. В інший час – по хусткам на шиї і планшетом в руках», – написав Павло.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ пропонує штрафувати заклади, які працюють у комендантську годину. Наразі народні депутати разом із МВС працюють над створенням відповідного законопроєкта, який найближчим часом буде відправлено у відповідні комітети Верховної Ради.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Як комфортно провести час на київському вокзалі: інструкція для тих, чий поїзд вночі
Як комфортно провести час на київському вокзалі: інструкція для тих, чий поїзд вночі
У Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр
У Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр
Київ закупив квартир для переселенців майже на 230 млн грн – Кличко
Київ закупив квартир для переселенців майже на 230 млн грн – Кличко
«У країні війна, а у вас – свято». Герой України звернувся до киян
«У країні війна, а у вас – свято». Герой України звернувся до киян
Найменша квартира, яка виставлена на продаж у Києві: ціна і фото
Найменша квартира, яка виставлена на продаж у Києві: ціна і фото
Столичні поліцейські викрили місце розпусти (фото)
Столичні поліцейські викрили місце розпусти (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Лідер ХАМАСу оголосив день розправи над усіма євреями світу
35K
Обвал рубля. Путін видав спеціальний указ
21K
Ніна Матвієнко виховала чудових дітей
13K
Україна по-новому каратиме колаборантів, які люблять Путіна – деталі законопроєкту
12K
Білий дім висловився про передачу Україні ракет Atacms
9435
У Криму вибухнув патрульний корабель РФ

Новини

Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Сьогодні, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 05:17
Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 03:55
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Вчора, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Вчора, 07:11

Прес-релізи

«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
12 жовтня, 13:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту