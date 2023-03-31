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Путін кличе російськомовних з України переїздити до Росії

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Путін кличе російськомовних з України переїздити до Росії

Президент РФ вніс зміни до програми переїзду «співвітчизників» до Росії: тепер треба пройти бесіду, аби підтвердити знання російської мови

Президент РФ Володимир Путін змінив умови держпрограми переселення «співвітчизників» до Росії. Тепер для того, аби подати заяву потрібно підтвердити знання російської мови. Про це повідомляють російські медіа.

Зазначають, щоб взяти участь у програмі потрібно «володіти російською мовою на рівні, якого буде достатньо для спілкування в усній або письмовій формі». Для того, аби переконати російські служби у наявності знання російської мови тепер потрібно пройти співбесіду або надати документальне підтвердження. 

Проте громадянам України, Білорусі, Молдови та Казахстану не потрібно виконувати цих маніпуляцій. Їх у Росії приймуть без підтвердження знання російської мови. 

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов, в рамках якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян. 

Нагадаємо, триває 400-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та трьох авіаційних ударів, здійснив п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.

Теги: путін населення диктатор ворог

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