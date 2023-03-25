Після ордера на арешт Путіна Росія хоче карати за співпрацю з судом у Гаазі
Держдума пропонує заборонити будь-яку діяльність МКС на території РФ
Голова російської держдуми В'ячеслав Володін запропонував внести поправки до законодавства, які передбачають покарання за співпрацю з Міжнародним кримінальним судом (МКС), який тиждень тому видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за депортацію українських дітей.
«Перше. Необхідно розробити зміни до законодавства, що забороняють будь-яку діяльність МКС на території нашої країни, а також передбачити відповідальність за сприяння та підтримку МКС, – написав Володін у своєму телеграм-каналі. – Друге. Важливо організувати роботу щодо укладання двосторонніх угод з дружніми країнами, які передбачають взаємну відмову від співробітництва та сприяння МКС».
Як відомо, Росія не визнає юрисдикцію МКС. Російські політики з гнівом відреагували на ордер МКС про арешт Путіна, а заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв навіть погрожував ракетним ударом по Гаазі, де розташований суд.
Володін же нагадав, що у США в 2002 році ухвалили закон про захист військовослужбовців, «згідно з яким жоден американський громадянин або союзник не може бути заарештований або затриманий за ордером МКС» і який, за його словами, неофіційно стали називати «законом про вторгнення в Гаагу».
«У верховного головнокомандувача Російської Федерації має бути право на будь-які дії для захисту наших громадян у разі ухвалення міжнародними структурами рішень, що суперечать нормам Конституції Росії», – сказав Володін.
Як повідомлялося, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.
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