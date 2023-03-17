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Старий мотлох Путіна. ЗСУ вперше знищили танк Т-62, який модернізували росіяни

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Старий мотлох Путіна. ЗСУ вперше знищили танк Т-62, який модернізували росіяни
Т-62 виставляють у музеях
фото з відкритих джерел

Ворожі війська розконсервували танки Т-62, якими воювали ще в Афганістані

Українські військовослужбовці продовжують утилізувати техніку російських окупантів. Так, в Україні вперше знищили російський танк Т-62 зразка 2022 року. Про це повідомляє нідерландський OSINT-проект Oryx. 

Де саме ЗСУ розгромили ворожу техніку поки невідомо. Танки Т-62 були поставлені на озброєння ще приблизно 60 років тому. Минулоріч росіяни вперше заявили про плани модернізувати цю модель танка. Тоді заявлялося про плани осучаснити 800 одиниць Т-62 протягом трьох років.

Модернізований Т-62, як повідомляли експерти, вже був помічений на фронті. Відомо, що його «особливістю» став тепловізійний приціл, в який було вбудовано далекомір.

Зауважимо, тоді як західні союзники постачають Україні важке сучасне артилерійське озброєння, підрозділи агресора, що окупували південь нашої країни, доукомплектовуються старими танками Т-62, виробництво яких згорнуте ще 1975 року. Той факт, що ці танки, які працювали мобільними дотами ще в Афганістані, зараз знаходяться на лінії фронту, означає лише одне – ворог має намір закріплюватись на захоплених територіях та готуватися до оборони – останній бій для Т-62: навіщо Путін жене старі танки в Україну.

Раніше британська розвідка повідомляла, що РФ намагається компенсувати втрати техніки старими зразками.

Нагадаємо, триває 387-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За минулу добу противник завдав п’ять ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. 

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Теги: росіяни ворог танки озброєння окупанти росія

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