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Китай відреагував на заяву Путіна про готовність Росії до ядерної війни

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китай відреагував на заяву Путіна про готовність Росії до ядерної війни
фото з відкритих джерел

Китай переконаний, що держави, які мають ядерну зброю, мають прийняти ідею спільної безпеки «та підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь прокоментував заяву заяву російського диктатора Володимира Путіна про готовність РФ до ядерної війни. Про це Ван Веньбінь заявив під час пресконференції 13 березня, передає пресслужба міністерства закордонних справ КНР.

Відповідаючи на запитання, чи стурбований Китай готовністю Путіна застосувати ядерну зброю, речник МЗС відповів, що не знає про таку заяву і згадав про «спільну заяву про запобігання ядерній війні».

«В січні 2022 року лідери п’яти ядерних держав оприлюднили спільну заяву про запобігання ядерній війні, в якій вони підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести. Китай також зазначив, що цей принцип був підтверджений російською стороною», – сказав він.

Ван Веньбінь наголосив, що на думку Китаю, держави, які мають ядерну зброю, мають прийняти ідею спільної безпеки «та підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність. За нинішніх обставин сторонам необхідно вживати конкретних дій і спільно домагатися деескалації».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вважає, що Росія технічно готова до ядерної війни. І він готовий піти на застосування ядерної зброї, якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.

Генеральний директор департаменту контролю над озброєннями МЗС Китаю Сунь Сяобо в рамках Конференції з роззброєння у Женеві закликав ядерні держави виконати свої «особливі та пріоритетні обов'язки» щодо ядерного роззброєння відповідно до Конвенції ООН. Він зазначив, що Конференції з роззброєння повинна визначити дорожню карту або графік для міжнародного правового інструменту, який захистить неядерні держави від загрози ядерної зброї.

Як раніше повідомлялося, представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на брифінгу висловилася, що якщо в країнах Північної Європи з'являться ядерні об'єкти, вони стануть «законними цілями» у разі війни між Росією та НАТО.

До слова, Інституту вивчення війни (ISW) зазначає, що застосування Російською Федерацією ядерної зброї в Україні або іншій країні світу малоймовірне

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Теги: ядерна зброя диктатор путін Китай росія

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