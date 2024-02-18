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ISW проаналізував, завдяки чому РФ змогла захопити Авдіївку

Діана Гасюк
glavcom.ua
ISW проаналізував, завдяки чому РФ змогла захопити Авдіївку
фото з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що, ймовірно, це вперше росіянам вдалася така операція в Україні

Російські окупаційні війська швидше за все тимчасово встановили обмежену та локальну перевагу в повітрі та змогли надати наземним військам окупантів безпосередню підтримку з повітря в останні дні їхнього наступу на Авдіївку. Ймовірно, це вперше росіянам вдалася така операція в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначили, що з початку 2023 року російські збройні сили поступово збільшили використання плануючих бомб. Але нещодавнє масове застосування плануючих бомб в Авдіївці – це перший випадок, коли російська авіація масштабно застосувала ці бомби для забезпечення підтримки з повітря наступаючим піхотним військам.

Здатність Росії завдавати ці масові удари протягом кількох днів на найактивнішій ділянці лінії фронту свідчить про те, що українські сили не змогли відмовити їм у доступі до повітряного простору навколо Авдіївки, і російські сили, ймовірно, використали цю тимчасову локалізовану перевагу в повітрі щоб полегшити захоплення значної частини міста.

У ISW наголосили, що затримки західної безпекової допомоги можуть призвести до подальших значних обмежень для української протиповітряної оборони. Це може дозволити російським силам повторити повітряну підтримку, яка сприяла масштабному просуванню Росії в Авдіївці. 

Обмежена кількість систем протиповітряної оборони, скорочення запасів ракет протиповітряної оборони та постійні російські ракетні та безпілотні удари по тилових містах, ймовірно, змусять Україну зробити важкий вибір щодо того, які ділянки лінії фронту отримають прикриття ППО. 

А російська перевага в повітрі дозволить російським військам більш агресивно просуватися вздовж лінії фронту. 

Також військові аналітики зазначили, що ЗСУ збили три російські винищувачі, два Су-34 і один Су-35 над Донецькою областю, та використали дефіцитні засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти прикрити відведення українських сил з Авдіївки. 

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян. 

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

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Теги: авіація путін військові Авдіївка повітря втрати Олександр Сирський

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