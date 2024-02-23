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На посаду мера Стамбула балотуватиметься рекордна кількість кандидатів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На посаду мера Стамбула балотуватиметься рекордна кількість кандидатів
У Стамбулі у березін відбудуться вибори
фото із відкритих джерел

Вибори мера Стамбула відбудуться наприкінці березня, але уже зараз за посаду очільника міста ведеться запекла боротьба

На посаду мера Стамбула на місцевих виборах, що відбудуться 31 березня, балотуватиметься рекордна кількість бажаючих – аж 52 кандидати. Офіційний термін подання заявок закінчився 20 лютого, пише Haber Turk.

Так, 22 з 52 кандидатів висунуті партіями, тоді як 30 будуть балотуватися як незалежні кандидати. До списку кандидатів входять нинішній мер Екрем Імамоглу від основної опозиційної Народно-республіканської партії (НРП), кандидат від правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР) Мурат Курум, який також є депутатом та колишнім міністром, кандидат від опозиційної «Хорошої партії» Бугра Кавунджу, кандидати від опозиційної Партії рівності та демократії (DEM) Мерал Даніш Бешташ та Мурат Чепні.

Крім них, опозиційна вкрай права Партія Перемоги (Zafer), опозиційна Партія Батьківщини, опозиційна Партія Демократії та Прогресу (DEVA), союзна уряду Партія Нового Добробуту (YRP) також висунули кандидатів у муніципалітет Стамбула.

Тайлан Йилдиз, який був членом муніципальної ради Стамбула в період з 2019 по 2023 рік від «Хорошої партії», балотуватиметься як незалежний кандидат.

Очікується, що основна боротьба за посаду мера Стамбула розгорнеться між Імамоглу від НРП та Курумом від ПСР.

На місцевих виборах у березні 2019 року Імамоглу набрав 48,77% голосів, а за Біналі Йилдирима із ПСР проголосували 48,61% виборців.

Вища виборча рада (YSK) не визнала початкову перемогу Імамоглу і ухвалила рішення провести повторне голосування. Це рішення обурило серед виборців опозиції, і на повторних виборах у червні Імамоглу підтримали 54,22% виборців. Імамоглу став першим політиком, який переміг правлячу ПСР у перегонах за посаду в муніципалітеті Стамбула з 1994 року.

До слова, незабаром президенти Туреччини та України можуть провести чергову зустріч щодо війни в Україні

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Теги: мер політика Туреччина Стамбул партії

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