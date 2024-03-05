Російська фабрики зомбі. Путін прийшов за солдатами у… дитячі садочки

Російським дітям ще до школи пояснюють, що їм потрібно буде «умереть за Родину»

Мілітаризація дитячих садочків в Росії перестала бути лише джерелом інтернет-мемів. З лютого 2024 року критика насадження кремлівської ідеології серед дошкільнят реально карається за Адміністративним кодексом. Включення дитячих садочків в перелік цілей державної пропаганди в Росії стало невідворотним.

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Наприкінці січня 2024 року мешканка Іркутська Наталя, привівши свою дитину до садочка, звернула увагу виховательки на надлишок іграшок на воєнну тематику. Та, за словами Наталії, відповіла, що у садочку «проводиться патріотичне виховання, і дітям пояснюють, що їм необхідно служити в армії та воювати, щоб не боялися вмирати за Батьківщину». Мама попросила давати її дитині менше військових іграшок, після чого вихователька написала на неї донос. На суді вихователька висунула свою версію події: Наталя, зайшовши в садочок і «поглянувши на портрет президента Путіна, образливо висловилася на його адресу, говорила, що Росія напала на Україну і тому там гинуть мирні люди». Ленінський районний суд Іркутська оштрафував Наталю за статтею 20.3.3 Адміністративного кодексу «За дискредитацію збройних сил» на 35 тисяч рублів. 8 лютого про цю історію повідомило видання «Люди Байкала».

«Детям объясняют, чтобы не боялись умирать за Родину» фото з відкритих джерел

Донедавна дитячі садочки, нарівні зі школами, були захищені російським законодавством від впливу державної пропаганди. Пункт 12 статті 27 закону №273 «Про освіту» не дозволяє політичну та релігійну діяльність в освітніх організаціях. Аналогічним за змістом є пункт 5 статті 9 закону №95 «Про політичні партії» (однак зроблений виняток для органів державної влади та місцевого самоврядування).

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Також педагогічним працівникам та іншим посадовим особам забороняється використовувати освітню діяльність для політичної агітації, примусу учнів до прийняття політичних переконань чи відмови від них (п. 3 ст. 48 закону №273 «Про освіту»; пп. б п. 7 ст. 48 закону №67 «Про основні гарантії виборчих прав»). Заборонений примус учнів і вихованців до вступу до громадських об'єднань, у тому числі до політичних партій, не допускається примусове залучення їх до діяльності цих об'єднань та участі в агітаційних кампаніях та політичних акціях (п. 6 ст. 34 закону №273 «Про освіту»).

Однак у 2022-2023 рр. школи були фактично перетворені на осередки прокремлівської агітації, чому присвячена спеціальна доповідь Українського інституту майбутнього «Фабрики зомбі: яким вийде зі школи нове покоління росіян?».

А віднедавна цей процес торкнувся ще й дитячих садочків.

Слідом за школами та вишами, де з вже працюють радники з виховання та проректори з виховної роботи, аналогічні посади можуть з'явитися в дитячих садочках, повідомила 1 вересня 2023 року голова Росмолоді Ксєнія Разуваєва. За її словами, зараз відповідальні за роботу з молоддю є навіть у всіх великих компаніях, а окремі відомства з молодіжної політики створені у 60 суб'єктах РФ. «Поки що тут немає дитячих садків. Але це наш наступний крок – і до дитячих садків обов'язково прийдемо!», – сказала Разуваєва.

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5 лютого 2024 року міністр просвіти Росії Сєрґєй Кравцов на зустрічі із Владіміром Путіним запропонував запустити у російських дитячих садках патріотичний рух «Орлята России», який уже діє у початковій школі. «Ми пропонуємо, шановний Владімір Владіміровіч, масштабувати цей проект і на дошкільний вік. Експерти, методисти та науковці кажуть, що ці заходи на кшталт «Орлят» потрібно реалізовувати у дитячих садках», – сказав Кравцов.

Міністр послався на кінорежисера Нікіту Міхалкова, який сказав, що «виховання починається фактично з того моменту, як дитина перейшла в дитячий садок, а може, навіть і раніше». Путін не прокоментував ідею Кравцова, проте погодився із твердженням Михалкова: «Ви маєте рацію, безумовно, виховання починається навіть не тільки в дитсадку, а звичайно раніше, напевно, при народженні дитини».

З початку 2024 року почастішали новини про проведення політизованих військово-патріотичних заходів у дошкільних закладах. Так, 4 лютого стало відомо, що дитячий садочок №24 міста Єлець просить моркви, картоплі та свіжих печериць, щоб відправити «Суп Vоинам Отечества». Також не відмовляться від м'яса. Супчики від дитсадка потрібні «учасникам СВО», «просимо небайдужих відгукнутися», йдеться у повідомленнях в групі та на сайті дитячого садка.

У Первоуральську Свердловської області 9 лютого для вихованців дитячих садочків №8, №9 та №14 провели військово-спортивну гру «Зарнічка». Діти змагалися у швидкості повзання по снігу з автоматами, брали участь у вікторині, присвяченій Дню захисників Вітчизни та збирали військові пазли. Організатори твердять, що таке «свято – чудова можливість весело провести час, проявити свої здібності та отримати корисні навички».

18 лютого віце-прем’єр РФ Татьяна Голікова заявила, що до кінця 2024 року федеральним проектом «Патріотичне виховання» має бути охоплено 72% дітей і молоді у віці від 5 до 19 років (тобто включно із вихованцями дитячих садків).

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Враховуючи, що:

російські школи перетворються на центри не просто ідеологічної індоктринації («єдиний підручник»), а саме мілітаризації («парти героїв», допризовна підготовка з 8-го класу),

російські виші стали центрами пропаганди ідеології рашизму («Основи російської державності», новий загальнобов’язковий курс історії Росії), проникнення державної ідеології у дитячі садочки було лише питанням часу.

Зараз цей процес перебуває лише на початковій стадії: головне навантаження з «патріотичного виховання» лягає на вихователів, а не спеціально навчених людей, не ухвалена загальнодержавна програма заходів, а реалізуються ініціативи на місцях, відсутні обов’язкові методичні посібники. Однак немає підстав сумніватися в тому, що все це буде впроваджено за вже відпрацьованою у школах схемою – найімовірніше, у найближчі два-три роки. Це, своєю чергою, прискорить майбутню ідеологічну «обробку» молодших школярів.

Запровадження єдиного ланцюга пропаганди «садочок – школа – виш» відтворює традиційну радянську практику (жовтенята – піонери – комсомольці) та покликане полегшити Кремлю підготовку нових когорт лояльного електорату та солдат-контрактників в наступні десятиліття.

А вирок в Іркутську можна розглядати як попередження батькам, які будуть висловлювати активну незгоду з ідеологізацією та мілітаризацією дошкільної освіти в Росії.

Сергій Громенко