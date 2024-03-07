Конгрес США почав розслідування щодо виявлення Starlink у російських військових

Законодавці висловили занепокоєння через заяви української розвідки про те, що російські війська розмістили термінали компанії SpaceX на сході України на порушення американських санкцій

Демократи попередили президента компанії SpaceX, що використання РФ терміналів Starlink «становить серйозну загрозу для безпеки України та національної безпеки США»

Представники Демократичної партії у Палаті представників Конгресу США розпочали розслідування щодо компанії SpaceX у зв'язку з використанням військовими РФ супутникового інтернет-сервісу Starlink. Про це повідомляє The Washington Post.

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«Демократи з Палати представників розпочали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска, щоб перевірити, чи вжила компанія належних заходів, щоб запобігти використанню військами РФ супутникового інтернет-сервісу Starlink під час війни проти України», – йдеться у повідомленні.

Представники демократів Джеймі Раскін та Роберт Гарсія надіслали листа компанії із вимогою повідомити про скарги щодо можливого незаконного використання терміналів Starlink, зокрема в окупованих Росією регіонах України.

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Законодавці висловили занепокоєння через заяви української розвідки про те, що російські війська розмістили термінали компанії SpaceX на сході України на порушення американських санкцій.

Демократи попередили президента компанії SpaceX Гвінна Шотвелла, що можливе використання РФ терміналів Starlink «становить серйозну загрозу для безпеки України, життя українців та національної безпеки США».

Нагадаємо, росіяни використовують Starlink на фронті.

«Справді, Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, по суті, контрабанду. І так, через треті країни. Ми не будемо називати конкретні країни, і інформація ця потребує уточнення, але Starlink у вільному продажу на території РФ на відкритих онлайн-майданчиках», – заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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За словами Юсова, порівняно з минулим роком, зараз використання Starlink в російській армії на лінії фронту стала справді більш системним і налагодженим.

Згодом українська розвідка виявила, де окупанти закупляють Starlink.