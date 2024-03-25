«Путін – реінкарнація диявола». Посол у Ватикані оцінив заяву Папи Римського про «білий прапор»

Посол: У світобаченні Папи Римського немає лише одного виміру, адже це величезний комплекс уявлень про світ і соціальну справедливість у ньому

Андрій Юраш: «Потрібно відкривати нові фронти замість піднімати білого прапора»

Перемир'я означає не лише поразку України, а й усього цивілізованого світу. Так прокоментував нещодавні заяви Папи Римського посол України у Ватикані Андрій Юраш у розмові з «Главкомом».

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«Ми не приймаємо білий прапор, як символ. Це символізує втому, поразку. Цього для нас не може бути. Я відразу сказав, відповідаючи на слова папи про світову війну, що якщо ми говоримо про Третю світову війну, то дуже важливо зараз пам’ятати про уроки Другої світової. Тоді навіть ніхто не намагався пропонувати перемир’я із Адольфом Гітлером. Тому, маючи зараз нового Гітлера в особі Путіна, це абсолютно не є можливо», – наголосив Андрій Юраш.

За словами посла, багато хто з італійських журналістів згодом цитували його, запитували щодо його позиції. Юраш відповідав, що позиція дуже проста: не йти на перемир’я і брати уроки з Другої світової.

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«Не лише не можна іти на перемир’я із Путіним, який є, по суті, реінкарнацією диявола. Треба брати ті уроки з Другої світової, завдяки яким була можливість ціною величезних зусиль знищити джерело зла. Тож потрібно відкривати нові фронти замість піднімати білого прапора», – зауважив Андрій Юраш.

На його думку, потрібно всі сили спрямовувати на допомогу Україні: допомагати військовими НАТО, або військами окремих держав, посилювати фронт економічної допомоги та допомагати більше військовим обладнанням.

Також, посол вважає хибними заяви, що думку Папи Римкого формує папське оточення.

«Папа має вже майже 88 років. Добре сформована особистість з величезним особистим, теологічним, світоглядним досвідом. Він сам себе вже давно сформував. Звичайно, є радники з різних боків біля нього. Так, є дуже популярна теза, що монарха чи політичного лідера обов’язково творить його свита. Папа дуже любить чути різні точки зору при спілкуванні з людьми. Але свою позицію він однозначно має», – наголосив Юраш.

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За його словами, у світобаченні Папи Римського немає лише одного виміру: це величезний комплекс уявлень про світ і соціальну справедливість у ньому.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск допустив неоднозначне висловлювання під час інтерв'ю. Відповідаючи на запитання журналіста Лоренцо Буккелла, яка думка Понтифіка на те, що в Україні є ті, хто закликає до мужності здатися, показати білий прапор, Франциск відповів, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів.

Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися». З іншого боку, Папа Римський Франциск стурбований можливістю того, що у світі можуть забути про війну Росії проти України. Як зазначив понтифік, потрібно зробити все, щоб цього не сталося.