Папа Римський хвилюється, що світ може забути про війну в Україні

Понтифік закликав міжнародну спільноту зробити все можливе, аби світ не забув про війну російсько-українську війну

Папа Римський Франциск стурбований можливістю того, що у світі можуть забути про війну Росії проти України. Як зазначив понтифік, потрібно зробити все, щоб цього не сталося. Про це Папа Римський написав до настоятеля Української греко-католицької церкви Святослава, повідомляє пресслужба УГКЦ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Папа Римський розкритикував останні масовані удари російських окупантів по Україні, внаслідок яких загинули та отримали поранення мирні жителі. Він зазначив, що подібні атаки є «негідними та неприйнятними», також вони «не можуть бути виправдані».

За словами понтифіка, він вважає вкрай небезпечним, що «на тлі драматичних міжнародних подій ризик, що війна в Україні може стати «забутою» війною».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Нашим обов'язком є зробити все для того, щоб ця війна не була оповита тишею, не тільки для того, щоб вжахатися перед трагічними фактами, але насамперед для того, щоб змусити всіх, хто відповідальний, та міжнародне співтовариство до пошуку мирних рішень», – наголосив Папа Римський.

Понтифік також додав, що використовує кожну нагоду зробити так, щоб про війну в Україні не забували.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск в останній день 2023 року, 31 грудня, після молитви згадав війну в Україні та закликав продовжувати молитися за «мученицький український народ».

Раніше повідомлялося, що Папа Римський у різдвяному посланні попросив миру для України.

Також нещодавно Зеленський провів телефонну розмову з Папою Франциском.