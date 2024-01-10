Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Папа Римський хвилюється, що світ може забути про війну в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Папа Римський хвилюється, що світ може забути про війну в Україні
Папа Римський розкритикував останні масовані удари російських окупантів по Україні
фото з відкритих джерел

Понтифік закликав міжнародну спільноту зробити все можливе, аби світ не забув про війну російсько-українську війну

Папа Римський Франциск стурбований можливістю того, що у світі можуть забути про війну Росії проти України. Як зазначив понтифік, потрібно зробити все, щоб цього не сталося. Про це Папа Римський написав до настоятеля Української греко-католицької церкви Святослава, повідомляє пресслужба УГКЦ.

Папа Римський розкритикував останні масовані удари російських окупантів по Україні, внаслідок яких загинули та отримали поранення мирні жителі. Він зазначив, що подібні атаки є «негідними та неприйнятними», також вони «не можуть бути виправдані».

За словами понтифіка, він вважає вкрай небезпечним, що «на тлі драматичних міжнародних подій ризик, що війна в Україні може стати «забутою» війною».

«Нашим обов'язком є зробити все для того, щоб ця війна не була оповита тишею, не тільки для того, щоб вжахатися перед трагічними фактами, але насамперед для того, щоб змусити всіх, хто відповідальний, та міжнародне співтовариство до пошуку мирних рішень», – наголосив Папа Римський.

Понтифік також додав, що використовує кожну нагоду зробити так, щоб про війну в Україні не забували.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск в останній день 2023 року, 31 грудня, після молитви згадав війну в Україні та закликав продовжувати молитися за «мученицький український народ».

Раніше повідомлялося, що Папа Римський у різдвяному посланні попросив миру для України.

Також нещодавно Зеленський провів телефонну розмову з Папою Франциском.

Теги: Папа Римський війна обстріл росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

5 грудня 1994 року. Підписання Будапештського меморандуму. На фото президенти Росії Борис Єльцин, США Білл Клінтон, України Леонід Кучма і прем'єр Великої Британії Джон Мейджор
Ядерне роззброєння України. Чому колективний Захід не вивчив урок Авторська стаття
4 сiчня, 21:00
Впродовж найближчого місяця родина планує переїхати в нове житло
Родина з Гостомеля купила перший будинок за програмою «єВідновлення»
3 сiчня, 17:06
Надзвичайно високий рівень загрози. РФ вивела в море ракетоносії
Надзвичайно високий рівень загрози. РФ вивела в море ракетоносії
31 грудня, 2023, 21:09
Що ж там попереду, у наступному році?
Катастрофи – від Нострадамуса, смерть Путіна – від Ванги. Найгучніші пророцтва на 2024 рік Прогнози
31 грудня, 2023, 00:00
Російський диктатор продовжує бути загрозою для демократичного світу
Путін готується воювати п'ять років. Ну то й що?
29 грудня, 2023, 14:03
Під час атаки на Україну повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт
Під час атаки на Україну повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт
29 грудня, 2023, 12:19
Суд дійшов висновків: справжня причина в ухиленні від мобілізації полягає в небажанні обвинуваченого виконувати військовий обов'язок
Раніше судимий дезертир утік від мобілізації. Що вирішив суд
26 грудня, 2023, 10:21
Кишиневський аеропорт прибере з трилітерного коду російську назву KIV
Молдова змінить код аеропорту Кишинева, щоб позбавитись російської спадщини
21 грудня, 2023, 06:18
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
Білий дім спрогнозував, коли РФ посилить наступ на Авдіївку
21 грудня, 2023, 01:51

Соціум

Папа Римський хвилюється, що світ може забути про війну в Україні
Папа Римський хвилюється, що світ може забути про війну в Україні
Столиця Індонезії тоне: як влада намагається врятувати місто
Столиця Індонезії тоне: як влада намагається врятувати місто
Через секретний тунель у Нью-Йорку виникли сутички між хасидами та поліцією
Через секретний тунель у Нью-Йорку виникли сутички між хасидами та поліцією
Підтримка біженців у Болгарії: на що розраховувати українцям у 2024 році
Підтримка біженців у Болгарії: на що розраховувати українцям у 2024 році
«Це ти чи не ти?»: Путін поскаржився, що його не впізнають однокласники
«Це ти чи не ти?»: Путін поскаржився, що його не впізнають однокласники
Скільки відсотків росіян підтримують війну в Україні: результати опитування
Скільки відсотків росіян підтримують війну в Україні: результати опитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Лідер Північної Кореї назвав головного ворога країни
27K
Cкільки біженців планують повернутися на батьківщину: офіційні цифри від ООН
23K
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Питання щодо мобілізації, про які не говорять
16K
Куди подівся Резніков? Ексміністр оборони зʼявився на публіці з Суркісом та Стефанчуком
15K
У Києві знайдено мертвими ексзаступницю генпрокурора Колінько разом з донькою – ЗМІ

Новини

Усе речове забезпечення ЗСУ йтиме через Prozorro – гендиректор Оператора тилу Жумаділов
Сьогодні, 20:21
Німців вчать ще більше економити: на чому Берлін заощадить державний бюджет
Сьогодні, 11:38
Авіація ЗСУ вдарила по дев’ятьох базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Заворушення в Еквадорі, росіяни завдали ударів по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 04:40
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:24

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua