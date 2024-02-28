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Вибори у США: Данілов розповів, що задумав Путін

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибори у США: Данілов розповів, що задумав Путін
Секретар РНБО переконаний, що масштабні інформаційні втручання будуть набагато більшими, ніж раніше
фото з відкритих джерел

Штучний інтелект дав змогу Росії суттєво активізувати свої кампанії з дезінформації

Російський диктатор Володимир Путін втручатиметься у вибори президента США 2024 року, використовуючи штучний інтелект для посилення кампаній дезінформації. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає The Times.

За його словами, штучний інтелект дав змогу Росії суттєво активізувати свої кампанії з дезінформації і це величезний крок уперед для Москви. Секретар РНБО переконаний, що масштабні інформаційні втручання будуть набагато більшими, ніж раніше.

«Росія тепер має спеціальні підрозділи, що «присвячені» кожній країні, де відбуватимуться вибори. Мережа інформаторів і агентів Москви по всьому світу настільки велика, що прибрати російське втручання неможливо. ФСБ продовжує постійно укладати контракти з європейськими злочинними угрупованнями», – зазначив Данілов.

Видання зазначає, що російські агенти щотижня поширюють 166 млн дезінформаційних постів про Україну на різних платформах.

Як повідомлялося, Росія вже поширює дезінформацію напередодні виборів 2024 року, використовуючи підроблені онлайн-акаунти та ботів. Зазначається, що Росія хоче дискредитувати президента США Джо Байдена та його колег-демократів. 

Експерти вважають, що поширення нападок на Байдена є частиною постійних зусиль Москви, спрямованих на скорочення американської військової допомоги Україні та підтримки та солідарності США з НАТО.

Раніше адміністрація Сполучених Штатів застерегла російського диктатора Володимира Путіна від втручання в американські вибори, у тому числі шляхом особистих заяв. 

Теги: росія вибори путін вибори у США штучний інтелект Олексій Данілов диктатор російські агенти

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