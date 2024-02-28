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Окупант повернувся з фронту і відсвяткував 23 лютого: зґвалтував і підпалив дівчину

Катерина Іванова
glavcom.ua
Окупант повернувся з фронту і відсвяткував 23 лютого: зґвалтував і підпалив дівчину
Правозахисники стверджують, що з російських колоній на війну поїхали не менш як 40 тис. ув'язнених
фото з відкритих джерел

Поліція зазначає, що протягом вихідних в Кірові одночасно два російських військових вчинили тяжкі злочини

Колишній в'язень, якого було звільнено для участі у російсько-українській війні, повернувся із зони бойових дій та вчинив злочин. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Росіянин зґвалтував в автомобілі дівчину, після чого підпалив транспортний засіб», – розповів начальник УМВС міста Кіров Олександр Вдовкін на засіданні Кіровської міської Думи 28 лютого.

За його словами, співробітники спецназу затримали злочинця. Чи вижила постраждала дівчина – невідомо.

Крім того, Олександр Вдовкін повідомив, що одночасно з цим злочином стався інший, теж за участі росіянина, який повернувся з російсько-української війни.

«Ексучасник СВО здійснив пограбування із застосуванням насильства на Першотравневій території. Зараз особу встановлено», – повідомив Вдовкін.

Поліцейський зауважив, що такі резонансні справи відбулися всього за одні вихідні. Олександр Вдовкін висловив думку, що кількість подібних інцидентів буде лише збільшуватися.

До слова, правозахисники раніше стверджували, що з російських колоній на війну поїхали не менш як 40 тис. ув'язнених.

Нагадаємо, Путін помилував росіянина, який жорстоко зґвалтував та вбив 23-річну дівчину.

За даними слідства, росіянин Канюс кілька годин катував дівчину, перш ніж вбити. Сусіди кілька разів викликали поліцію, але наряд не приїхав – в подальшому п'ятеро поліцейських отримали умовні терміни у справі про недбалість.

Родичі загиблої Віри Пехтєльової побачили у соціальних мережах фото Канюса, де він на волі позує зі зброєю у компанії людей у військовій формі. Ймовірно, він брав участь у бойових діях в Україні у складі ПВК «Вагнер».

Також ООН знайшла нові злочини окупантів в Україні.

Зазначається, що комісія знайшла нові докази того, що російська влада вчинила порушення міжнародних прав людини і міжнародного гуманітарного права, а також злочини на територіях, які опинилися під її контролем в Україні. Також було задокументовано випадки зґвалтувань «із застосуванням сили або психологічного примусу».

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Теги: вихідні путін пограбування злочин влада

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