Окупант повернувся з фронту і відсвяткував 23 лютого: зґвалтував і підпалив дівчину
Поліція зазначає, що протягом вихідних в Кірові одночасно два російських військових вчинили тяжкі злочини
Колишній в'язень, якого було звільнено для участі у російсько-українській війні, повернувся із зони бойових дій та вчинив злочин. Про це повідомляють російські ЗМІ.
«Росіянин зґвалтував в автомобілі дівчину, після чого підпалив транспортний засіб», – розповів начальник УМВС міста Кіров Олександр Вдовкін на засіданні Кіровської міської Думи 28 лютого.
За його словами, співробітники спецназу затримали злочинця. Чи вижила постраждала дівчина – невідомо.
Крім того, Олександр Вдовкін повідомив, що одночасно з цим злочином стався інший, теж за участі росіянина, який повернувся з російсько-української війни.
«Ексучасник СВО здійснив пограбування із застосуванням насильства на Першотравневій території. Зараз особу встановлено», – повідомив Вдовкін.
Поліцейський зауважив, що такі резонансні справи відбулися всього за одні вихідні. Олександр Вдовкін висловив думку, що кількість подібних інцидентів буде лише збільшуватися.
До слова, правозахисники раніше стверджували, що з російських колоній на війну поїхали не менш як 40 тис. ув'язнених.
Нагадаємо, Путін помилував росіянина, який жорстоко зґвалтував та вбив 23-річну дівчину.
За даними слідства, росіянин Канюс кілька годин катував дівчину, перш ніж вбити. Сусіди кілька разів викликали поліцію, але наряд не приїхав – в подальшому п'ятеро поліцейських отримали умовні терміни у справі про недбалість.
Родичі загиблої Віри Пехтєльової побачили у соціальних мережах фото Канюса, де він на волі позує зі зброєю у компанії людей у військовій формі. Ймовірно, він брав участь у бойових діях в Україні у складі ПВК «Вагнер».
Також ООН знайшла нові злочини окупантів в Україні.
Зазначається, що комісія знайшла нові докази того, що російська влада вчинила порушення міжнародних прав людини і міжнародного гуманітарного права, а також злочини на територіях, які опинилися під її контролем в Україні. Також було задокументовано випадки зґвалтувань «із застосуванням сили або психологічного примусу».
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