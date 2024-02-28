Росія показала «історичні документи», які Путін передав Карлсону

Карлсон став першим західним журналістом, який узяв інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабного вторгнення РФ

Путін вручив Карлсону документи, що нібито «підтверджують прохання Богдана Хмельницького забрати південні території російських земель під сильну руку московського царя»

У мережі з'явилися скановані копії документів, які президент РФ Володимир Путін передав під час інтерв'ю колишньому ведучому американського телеканалу Fox News Такеру Карлсону. Про це повідомляє проросійське видання ТАСС.

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Це надруковані листи нібито гетьмана Війська Запорізького Богдана Хмельницького цареві Олексію Михайловичу про захист від Речі Посполитої, «Переяславський договір» 1654 року про становище Малоросійського гетьманства у складі Російської держави, та звернення Хмельницького до польського короля Яна Казимира у 1649 році з умовами примирення.

Так званий лист Богдана Хмельницького до російського царя з проханням Війська Запорізького об'єднатися з Росією ТАСС

В «документах», які мають вигляд сканованих копій з невідомої книги, тексти написані різними мовами. Вони містять дані про нібито спільний захист українців та росіян від Речі Посполитої та примирення Запорізького війська з поляками. В одному з листів Богдан Хмельницький «просить» об'єднання з Росією.

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Підтвердити достовірність цих «документів» неможливо, так як відомо, що в Росії фукнкціонували комісії з переписування історії та історичних документів.

Раніше повідомлялося, що Путін під час інтерв'ю передав журналісту Такеру Карлсону документи, що «підтверджують прохання Богдана Хмельницького забрати південні території російських земель під сильну руку московського царя». А протягом самого інтерв'ю Путін постійно розповідав свою версію історичних подій.

Нагадаємо, в інтерв'ю американському пропагандисту Карлсону російський диктатор заявив, що саме Польща винна у нападі Гітлера в 1939 році.

«Поляки змусили, вони загралися і все-таки змусили Гітлера почати Другу світову війну саме з них. Чому почалася війна 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Вона виявилася незговірливою. І Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів почати саме з Польщі», – заявив він.

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Також Путін у інтерв’ю Карлсону понад 20 разів згадав про Німеччину. Російський диктатор вважає, що влада ФРН керується не національними інтересами, а «інтересами колективного Заходу»

Стало відомо, що російські школярі вивчатимуть на уроках інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону.