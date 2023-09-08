Звідки росте пацифізм Папи Римського

Франциск мав би зважати на небачені для XXI століття воєнні злочини Росії

Життя підкидає щораз більше нагод замислитися над дивним, на перший погляд, запитанням: чому упродовж століття Апостольська столиця двічі ставала на бік (хай негласно) найреакційніших, найкривавіших режимів. Під час Другої світової війни здебільшого заплющувала очі на воєнні злочини нацистів, а нині, коли фактично розв'язано Третю світову, Ватикан устами Понтифіка виправдовує рашизм?

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гадаю, над відповіддю на таке, – що й казати! – слизьке запитання, доведеться ламати мізки не одному поколінню істориків. Наразі висловлю кілька міркувань, за гарячими слідами подій, які збурили українське суспільство.

Отож, Папа Франциск за останній тиждень відзначився двічі. Уперше – виступаючи перед російською молоддю, спонукав її ретельніше пригледітись до імперської спадщини Петра I та Катерини II, наголосивши на непересічності російської культури. Удруге – перебуваючи з місіонерським візитом у Монголії, нагадав тамтешнім вірним і не тільки про таку ж імперську спадщину Чингісхана. Відтак, зваживши на реакцію, спадкоємець св. Петра спробував виправдатися, мовляв, говорив «не про імперіалізм, а про культуру», бо «бо російська спадщина є дуже доброю та дуже гарною». При цьому Папа не забув згадати свого улюбленого Достоєвського, творчість якого, як на мене, є далекою від християнських чеснот. Франциск, однак, потрапив у пастку власних розумувань, сказавши відтак, що «культуру часто перетворюють в ідеологію», – і випадок путінської Росії та «рашизму» мав би застановити Його Святість. Але ні…

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про Монголію та Чингісхана, орда якого вирізала мільйони християнських душ, ми не почули пояснень.

Учора Понтифік зустрічався з членами Синоду УГКЦ і висловив жаль, що українці сумніваються, «з ким Папа». «Я є з українським народом», – сказав Франциск…

Але докладніших аргументів ми не почули. Загальні фрази про мир, про злочин війни, – це не те, чого очікували в Україні після папських «жартів» з приводу загибелі Дар'ї Дугіної, ініціатив спільної хресної ходи, яка б урівняла ката і жертву торішньої Пасхи та й інших мовних невиразностей.

Окремо слід сказати про уявний пацифізм Франциска, який, за усієї поваги до Мирослава Мариновича, я не відважився б назвати «добросердним». Попри прагнення до завершення війни, Папа мав би зважати на небачені для XXI століття воєнні злочини Росії, за які й Путін, і вся його кремлівська зграя, мають понести заслужене покарання. Розумію Франциска як очільника Католицької Церкви, якому не випадає критикувати православний клір РПЦ і її первосвященника Кирила (як це зробив, до прикладу, Вселенський Патріарх Варфоломій, назвавши РПЦ «єретичною сектою»), але як моральний авторитет мільйонів Понтифік мав би зробити це. Либонь, люб'язність зустрічей з Гундяєвим на Кубі вадить Франциску кинути криве слово у бік Москви.

Будь ласка, читайте текст після реклами

»Пацифізм» Папи специфічний за своєю природою і має мало спільного з рухами, про які згадує Мирослав Маринович. Його «миролюбство» проростає з лівацьких, неомарксистських (з домішками маоїзму) теорій, властивих Латинській Америці.

Мені скажуть, що Франциск – людина правих поглядів, оскільки підтримував усі три модифікації аргентинської диктатури. (Про це, до слова, можна почути у діалозі Бенедикта з Бергольйо у фільмі «Два Папи», коли Йозеф Ратцінгер каже кандидатові на Святий престол фразу: «Єдиним аргументом проти вас може стати ваше минуле»). Але до хунти молодий єзуїт був прихильником лівих поглядів. Саме це дозволило йому, за переказами та мемуарами, здавати військовим незгодних з диктатурою священників.

А ще папський «пацифізм» зумовлений геть пікантною обставиною – грошима. Франциск добре знає, що у Банку Ватикану зберігаються астрономічні кошти Путіна. На майже третину трильйона доларів, правда, накладено арешт, коли американські спецслужби розслідували корупцію в УЄФА. Але це не означає, що російський диктатор забув стежечку до дуже надійного сейфа, де можна зберігати заощадження на чорний день. Та й банк, у якому зберігаються такі кошти, може відчувати себе цілком респектабельно.

І на останок ще раз згадаю Папу-емерита Бенедикта XVI: «Господи, Твоя Церква часто схожа на човен, що потопає; човен, що з кожного боку набирає воду. На Твоєму полі ми бачимо більше бур’янів, аніж пшениці; забруднений одяг і обличчя Твоєї Церкви бентежать нас. Але ж це ми самі їх забруднили! Це ми зраджуємо Тебе знову і знову після всіх наших високих слів і широких жестів. Помилуй свою Церкву!».