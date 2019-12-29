Зеленський: близько 50 людей, які відмовились від обміну, залишаться в Україні за ґратами



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29 грудня відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області

17 осіб відмовилися переїжджати на територію окупованого Донбасу, а ще близько 30 осіб відмовилися брати участь в обміні

Президент України заявив, що близько 50 засуджених осіб, які відмовились від обміну, або відмовились повертатись на непідконтрольну територію Донбасу, залишаться за ґратами.

Про це глава держави сказав в аеропорту «Бориспіль» під час зустрічі літака зі звільненими з полону бойовиків українцями.

«Дехто з них, вони були в узгодженому списку, звільняється, мені здається у лютому, а дехто звільняється в березні. Вони хочуть бути в Україні, їх термін вже закінчився. Дехто з них повернеться за ґрати. Це їх вибір», — сказав президент.

Своєю чергою, представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ, ексомбудсмен Валерія Лутковська додала в коментарі «Громадському», що 17 осіб відмовилися переїжджати на територію окупованого Донбасу, а ще близько 30 осіб відмовилися брати участь в обміні і продовжують відбувати покарання.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Зокрема, Україна видала бойовикам чеченця Артура Денісултанова, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва влітку 2017 року.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін.