Відмовилися повертатися, бо «бояться». Україна хотіла забрати двох сепаратисток?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ольга Терлецька та Марина Волкова, яких планувалося передати Києву в рамках обміну полоненими, відмовилися повертатися в Україну Скріншот з відео пропагандистів

Ольга Терлецька та Марина Волкова не мають претензій до бойовиків «ДНР», та заявили, що «звичайно бояться» повертатися на підконтрольну Україні територію

Дві мешканки окупованої Донеччини Ольга Терлецька та Марина Волкова, яких планувалося передати Києву в рамках обміну полоненими, відмовилися повертатися в Україну, адже «бояться».

Про це вони повідомили в коментарі проросійським пропагандистам.

Жінки розповіли, як потрапили у полон «ДНР»:

«Ми їхали з боку України в Донецьк, і вже на під'їзді до «ДНР» до нас в машину попросилася сімейна пара, яка нібито приїхали з Дніпропетровська, як потім з'ясувалося це були шпигуни, які працювали на СБУ», - сказала Терлецька.

За її словами, через три місяці вони були викликані на допит в так звані правоохоронні органи «ДНР», де були звинувачені в шпигунстві. При цьому жінки відзначили, що силовики псевдореспубліки «ДНР» поводилися з ними добре, і претензій до їхньої роботи немає.

На запитання, чи є у жінок побоювання за своє життя на підконтрольній Україні території, вони відповіли «так, звичайно».

«Ось ці дві панянки - це ті самі Ольга Терлецька та Марина Волкова, яких планували передати сьогодні в рамках обміну полоненими і які відмовилися повертатися в Україну. Цих двох вніс до списку великий переговірник з Офісу президента Єрмак? Це на них планували обміняти беркутню і харківських терористів? Замість кримських татар Єрмак захотів виміняти цих? Або їх йому насильно в список всунули? Цікаво, яке виправдання будуть придумувати тепер на Банковій?», - підписав відео пропагандистів екснардеп Борислав Береза.

Раніше стало відомо, що четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

До слова, президент України заявив, що близько 50 засуджених осіб, які відмовились від обміну, або відмовились повертатись на непідконтрольну територію Донбасу, залишаться за ґратами.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Зокрема, Україна видала бойовикам чеченця Артура Денісултанова, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва влітку 2017 року.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін.