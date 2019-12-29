Зеленський: якби я мав 100 беркутівців, я б віддав їх за одного нашого



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«Найголовніше — це наші люди вдома», — сказав президент Володимир Зеленський Скріншот з відео

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував звільнення з-під арешту п’ятьох колишніх беркутівців в рамках обміну.

Про це він заявив після зустрічі колишніх полонених в аеропорту «Бориспіль».

«Найголовніше — це наші люди вдома», — сказав президент Володимир Зеленський.

Коментуючи рішення суду про звільнення експівробітників «Беркуту» глава держави заявив:

«Ми, на жаль, не можемо повернути тих, кого вже немає, але ми могли повернути живих. І я впевнений. що це пріоритет... Ми повертаємо живих людей. Я вам більше скажу: якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

Зеленський також наголосив, «наші бійці, наші військові, наші і журналісти — вони всі є герої, і я впевнений, що для нас пріоритет повернути наших людей».

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

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Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.

Як стало відомо від поінформованих джерел, четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.