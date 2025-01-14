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Історик Грицак: Головний страх Заходу через Росію – не «Орєшнік»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Історик Грицак: Головний страх Заходу через Росію – не «Орєшнік»
Грицак: На Заході є відчуття, що Росія не така сильна, як вона себе вважає, але Росія має ядерну зброю. Це як мавпа з гранатою, вибачте за грубість
колаж: glavcom.ua

Ярослав Грицак: «Ми не знаємо, який мозок у Путіна, раціональний, чи ні. І це найбільша загроза, чому Захід боїться Росії»

Головний страх Заходу – це ядерна зброя, і ядерний потенціал РФ загалом. Про це в інтервʼю «Главкому» заявив професор Львівського католицького університету та історик Ярослав Грицак.

Науковець не погоджується з тим, що нібито нова балістична ракета середньої дальності «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру в 2024 році, могла посилити страх Заходу. Грицак переконаний, що саме ядерна зброя залишається головним страхом.

«Уявіть собі, якою б була Друга світова війна, якби наприкінці війни Гітлер мав атомну бомбу? Як би повелися західні союзники? А це головне. Це те, чим розмахує Путін зараз. Правдоподібно? Правдоподібно. Путін має певні червоні лінії, які провів не Захід, а Китай, перш за все щодо використання ядерної зброї», – пояснив історик.

Грицак вважає, що Путін, швидше за все, блефує погрозами. «А з іншого боку, ми не знаємо, який мозок у Путіна, раціональний, чи не раціональний. І це найбільша загроза, чому Захід боїться Росії. Тобто дві причини. Перша – Путін має ядерну зброю. Друга – безвідповідальність», – наголосив професор.

Ярослав Грицак також зауважив: Росія не така сильна, якою вона була. «Путін весь час страшив, надував щоки і це був радше блеф, тому що Росія ані є великою, ані є сильною. Вона може вбивати людей, може атакувати, але навряд чи Путін витримав, якщо б дійшло до війни з НАТО», – переконаний науковець. 

На думку Грицака, на Заході є відчуття, що Росія «не така сильна, як вона себе вважає», але Росія має ядерну зброю. Він порівняв державу-агресорку із «мавпою з гранатою».

Нещодавно Блінкен розповів, хто утримав Путіна від ядерного удару по Україні.

Нагадаємо, адміністрація президента Джо Байдена не розглядає повернення Україні ядерної зброї, але «зробить все, що в її силах», щоб зміцнити позицію України на полі бою та за столом переговорів. Про це заявляв радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. 

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Теги: Ярослав Грицак радник ракета ядерна зброя путін Китай війна зброя росія

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