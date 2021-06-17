Бізони та хохлома: якими подарунками обмінялися Байден і Путін

Зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена в Женеві, Швейцарія, 16 червня 2021 року

Байден зробив Путіну два подарунки

16 червня в Женеві відбулася перша зустріч президентів Росії та США Джо Байдена та Володимира Путіна. Президенти обмінялися незвичними подарунками. Про те, що один одному подарували президенти, розповіли американське видання Axios та російське «Комерсант».

У середу, 16 червня, в Женеві відбулася перша зустріч Путіна з Байденом у ролі президента США. Зокрема, дві години президенти спілкувалися віч-на-віч.

Байден зробив Путіну два подарунки. Це роблені на замовлення окуляри-авіатори від бренду Randolph USA, який з 1970-х співпрацює з американськими військовими, а також кришталева скульптура бізона від американського бренду скляних виробів Steuben Glass на основі вишневого дерева з вигравіруваним пам’ятним написом. Бізон вважається в США символом сили, єдності та стійкості.

Кришталева скульптура бізона від американського бренду скляних виробів Steuben Glass Фото: steuben.com

Для ілюстрації: окуляри-авіатори від бренду Randolph USA. Фото: randolphusa.com

Своєю чергою Путін подарував Байдену письмовий набір «Москва» з російським народним хохломським розписом.

Для ілюстрації: письмовий набір з хохломським розписом від російського бренду goldenhohloma.com

Як відомо, зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося. Також повідомлялося, що репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна.

У середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.