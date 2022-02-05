Один українець не вийшов на старт Олімпіади, інший стрибун з трампліна увійшов в історію

З трьох наших учасників кваліфікацію подолав один

На Олімпіаді в Пекіні завершилася кваліфікація в змаганнях стрибунів з трампліна. В України тут мало бути одразу три представники, але на старт вийшли лише двоє. За інформацією «Суспільного», Віталій Калиниченко взагалі ще не прибув до Пекіна і його приїзд очікується лише 6 лютого. Якщо він пройде тести, то зможе виступити в другій дисципліні стрибунів 11 лютого.

Щодо інших наших представників, то Антон Корчук вийшов на останнє тренування, але кваліфікацію, де стрибнув на 65 метрів, не пройшов. Зате Євген Марусяк обидва тренування пропустив, а стрибок на 73,5 метри дозволив йому потрапити до топ-50 (48 місце), які продовжать боротьбу.

З таким результатом Євген не зможе поборотися за медаль, бо три фаворити улетіли за 100 метрів. Проте потрапляння до фіналу – це також історичний успіх. Раніше наші спортсмени, коли виступали, то завершували змагання в кваліфікації.