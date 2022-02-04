У Пекіні розпочалася церемонія відкриття зимової Олімпіади (відео)
Протягом 16 днів світ слідкуватиме за змаганнями найкращих представників зимових видів спорту
В Пекіні розпочалася церемонія відкриття XXIV зимової Олімпіади. Вона відбувається на знаменитому стадіоні з неофіційною назвою «Пташине гніздо».
У шоу візьмуть участь більше трьох тисяч акторів, а сама церемонія триватиме 100 хвилин. Завершиться відкриття ігор грандіозним феєрверком. Але організатори порадували яскравим шоу вже на початку відкриття.
Китай вражає спортивний світ.
What a fascinating and vibrant performance!— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 4, 2022
"#立春 Li Chun” - is a symbol of the beginning of spring in East Asian cultures
We wish all the athletes have a great experience at Beijing 2022#Beijing2022 #Olympics #OpeningCeremony#TogetherForASharedFuture
: GettyImages pic.twitter.com/eJmeI0Q4hS
На стадіоні з'явилися хокеїстами, які кидками шайби розламали крижаний куб, що втілюють усі світові конфлікти.
14:22. Розпочинається парад олімпійців.
14:26. Прапороносці Олександра Назарова і Олександр Абраменко очолюють українську команду.
Ось фото представників України з іншого ракурсу
Пройшла екзотична Ямайка. У них є команда бобслеїстів.