У Пекіні розпочалася церемонія відкриття зимової Олімпіади (відео)

В Пекіні розпочалася церемонія відкриття XXIV зимової Олімпіади. Вона відбувається на знаменитому стадіоні з неофіційною назвою «Пташине гніздо».

У шоу візьмуть участь більше трьох тисяч акторів, а сама церемонія триватиме 100 хвилин. Завершиться відкриття ігор грандіозним феєрверком. Але організатори порадували яскравим шоу вже на початку відкриття.

Китай вражає спортивний світ.

