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    У Пекіні розпочалася церемонія відкриття зимової Олімпіади (відео)

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    У Пекіні розпочалася церемонія відкриття зимової Олімпіади (відео)
    фото з відкритих джерел

    Протягом 16 днів світ слідкуватиме за змаганнями найкращих представників зимових видів спорту

    В Пекіні розпочалася церемонія відкриття XXIV зимової Олімпіади. Вона відбувається на знаменитому стадіоні з неофіційною назвою «Пташине гніздо».

    У шоу візьмуть участь більше трьох тисяч акторів, а сама церемонія триватиме 100 хвилин. Завершиться відкриття ігор грандіозним феєрверком. Але організатори порадували яскравим шоу вже на початку відкриття.

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    Китай вражає спортивний світ.

    На стадіоні з'явилися хокеїстами, які кидками шайби розламали крижаний куб, що втілюють усі світові конфлікти.

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    14:22. Розпочинається парад олімпійців.

    14:26. Прапороносці Олександра Назарова і Олександр Абраменко очолюють українську команду.

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    Ось фото представників України з іншого ракурсу

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    Пройшла екзотична Ямайка. У них є команда бобслеїстів.

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    Теги: парад
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    У Пекіні розпочалася церемонія відкриття зимової Олімпіади (відео)