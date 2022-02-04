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    З’явилися яскраві фото збірної України з параду на відкритті Олімпіади

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    Збірна України пройшла однією з перших на церемонії відкриття Ігор-2022 - З’явилися яскраві фото збірної України з параду на відкритті Олімпіади
    Збірна України пройшла однією з перших на церемонії відкриття Ігор-2022
    фото з відкритих джерел

    Наша команда пройшла однією з перших ареною «Пташине гніздо»

    У Пекіні на центральній арені китайської столиці «Пташине гніздо» відбувається відкриття зимової Олімпіади. За задумом організаторів, феєрверки запустили на початку церемонії, у її фіналі.

    Майже одразу після першого салюту на стадіоні з’явилася збірна України. Вона на Іграх-2022 буде представлена 45 спортсменами, але на параді, звісно, були далеко не всі. Адже змагання проходитимуть в трьох місцях.

    Дивиться вихід України у яскравих фото.

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    Теги: Олімпіада Збірна України
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    З’явилися яскраві фото збірної України з параду на відкритті Олімпіади