Українські бійці показали, який наразі вигляд має Торецьк: моторошні світлини
На фото багатоповерхівки, які постраждали від ударів РФ
Сухопутні війська Збройних сил України показали моторошні світлини міста Торецьк Донецької області. Відповідні фото оприлюднили в Telegram.
На фото зображено багатоповерхівки, які постраждали від ударів РФ. У будинках вибиті вікна, знищені балкони. У деяких квартирах палає пожежа після «прильоту».
До слова, російські військові знищили місто Торецьк на 70%, наразі там залишається 3,5 тисячі цивільних.
Нагадаємо, що в інтерв’ю «Главкому» начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що на Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Селидівської, Гродівської, Курахівської, Мирноградської, Новогродівської та Іллінівської громади.
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