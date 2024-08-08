Українські бійці показали, який наразі вигляд має Торецьк: моторошні світлини

Такий вигляд має Торецьк, що на Донеччині

На фото багатоповерхівки, які постраждали від ударів РФ

Сухопутні війська Збройних сил України показали моторошні світлини міста Торецьк Донецької області. Відповідні фото оприлюднили в Telegram.

На фото зображено багатоповерхівки, які постраждали від ударів РФ. У будинках вибиті вікна, знищені балкони. У деяких квартирах палає пожежа після «прильоту».

3 фото На весь екран



Моторошні світлини Торецька фото: Сухопутні війська Збройних сил України

До слова, російські військові знищили місто Торецьк на 70%, наразі там залишається 3,5 тисячі цивільних.

Нагадаємо, що в інтерв’ю «Главкому» начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що на Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Селидівської, Гродівської, Курахівської, Мирноградської, Новогродівської та Іллінівської громади.