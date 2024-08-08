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Українські бійці показали, який наразі вигляд має Торецьк: моторошні світлини

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Українські бійці показали, який наразі вигляд має Торецьк: моторошні світлини
Такий вигляд має Торецьк, що на Донеччині
фото: Сухопутні війська ЗСУ

На фото багатоповерхівки, які постраждали від ударів РФ

Сухопутні війська Збройних сил України показали моторошні світлини міста Торецьк Донецької області. Відповідні фото оприлюднили в Telegram.

Українські бійці показали, який наразі вигляд має Торецьк: моторошні світлини фото 1

На фото зображено багатоповерхівки, які постраждали від ударів РФ. У будинках вибиті вікна, знищені балкони. У деяких квартирах палає пожежа після «прильоту».

3 фото
На весь екран
Моторошні світлини Торецька
фото: Сухопутні війська Збройних сил України

До слова, російські військові знищили місто Торецьк на 70%, наразі там залишається 3,5 тисячі цивільних. 

Нагадаємо, що в інтерв’ю «Главкому» начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що на Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Селидівської, Гродівської, Курахівської, Мирноградської, Новогродівської та Іллінівської громади.

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Теги: Торецьк Донеччина Україна фото ЗСУ війна окупанти росія

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