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Румунія прокоментувала можливість збивати «Шахеди» над Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Румунія прокоментувала можливість збивати «Шахеди» над Україною
За даними повітряної розвідки, російські дрони біля кордону з Румунією в районі Дунаю зазвичай збиває українська сторона
фото з відкритих джерел

Румунський прем'єр вважає, що його країна не має права збивати російські «Шахеди»

Румунія не має можливості збивати російські безпілотники над Україною. Про це заявив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє Digi24.

Румунського прем’єра попросили прокоментувати ситуацію з російськими безпілотниками, фрагменти яких знаходили на території Румунії останніми ночами.

«Для того, щоб збити їх, ми повинні відкрити вогонь по українській території, а я вважаю, що це ще не дозволено, я не чув про жодне рішення з цього питання», – пояснив він.

Чолаку сказав, що, за даними повітряної розвідки, російські дрони біля кордону з Румунією в районі Дунаю зазвичай збиває українська сторона.

«Досі для румунів немає жодної небезпеки у цьому районі», – впевнений голова румунського уряду.

За словами прем'єра, після попередніх інцидентів з падінням російських безпілотників на території Румунії були вжиті заходи безпеки та посилене патрулювання повітряного простору.

Як повідомлялося, у ніч на 25 липня міноборони Румунії знову піднімали в повітря винищувачі F-18 для моніторингу ситуації під час атаки РФ на Україну. Були виявлені уламки російського БПЛА поблизу кордону з Україною.  Також уночі російські загарбники атакували Одеську область ударними дронами «Шахед». У прикордонні Румунії в цей час оголошувалася повітряна тривога.

Нагадаємо, Польща не збиватиме російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО.

Зокрема, Польща розглядає технічні та юридичні варіанти щодо можливості збиття російських ракет поблизу кордонів країни. Раніше у грудні 2023 року під час чергової масованої атаки росіян по України, ворожа ракета порушила повітряний простір Польщі.

До слова, Сполучені Штати Америки не хочуть ескалації війни, тому проти того, аби Польща збивала російські ракети над Україною.

Читайте також: Падіння дрона у Румунії: МЗС країни викликало керівника російської дипмісії
Теги: Румунія безпілотник війна росія дрон

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