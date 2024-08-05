У тендері на будівництво головного військового цвинтаря виринули фігуранти справи НАБУ

Держава визначилася з переможцем будівництва І черги Національного військового меморіального кладовища на Київщині. Ним став новостворений консорціум «Білдінг Юа»

Сліди від переможців тендеру ведуть до скандальних куратора «Великого будівництва» Юрія Голика і ексголови Броварської райдержадміністрації Георгія Біркадзе

У гучній історії з визначенням переможця тендеру на будівництво Національного військового меморіального кладовища за 1,75 млрд грн на Київщині з’явилися нові деталі. Консорціум «Білдінг Юа», який отримав право на будівництво першої черги об’єкта, складається з компаній та фахівців, які мають зв’язок із одіозним куратором проєкту «Велике будівництво» Юрія Голика. Про це повідомляється у розслідуванні «Главкома» «Таємничі постаті на військовому цвинтарі. Гучний тендерний скандал у деталях».

У п’ятницю, 2 серпня керівництво держустанови «Національного військового меморіального кладовища» провело брифінг для ЗМІ. Туди ж прийшов головний архітектор ескізного проєкту Сергій Дербін. Як підтверджують відкриті дані, архітектор Дербін має давні зв’язки з Голиком, щонайменше з 2018 року. Зокрема, в інтернеті збереглися повідомлення Дніпропетровської ОДА, датовані квітнем-червнем 2018 року, в яких ішлося, наприклад, про будівництво і відкриття в Дніпрі першого в Україні інклюзивного парку для особливих дітей. Автором дизайну виступив місцевий архітектор Сергій Дербін.

Тодішній радник голови ОДА Юрій Голик курував і рекламував цей об’єкт: «Дитячого інклюзивного парку в країні не існує. Тому він народився у Дніпрі».

Крім цього, у серпні 2022 році Голик заявив, що Сергій Дербін і команда архітекторів з Дніпра до початку вторгнення «брали активну участь у державній програмі з розбудови інфраструктури України «Велике будівництво». З початком війни Дербін створив проєкт «ДОТ», що передбачав виробництво оборонно‐захисних споруд для військових та цивільного населення.

Згідно з відкритими даними, у мистецькому доробку теперішнього головного архітектора головного військового кладовища проєкт зали АТО в Дніпропетровському національному історичному музеї ім. Дмитра Яворницького, три флагштоки, Алея слави Героїв АТО в нині окупованому Сєвєродонецьку і Алея Сміливості у Києві.

За інформацією, котра потребує додаткової перевірки, окрім Олександра Ісаєва, у консорціумі «Білдінг Юа» співвласницею записана одеситка Наталя Побережець. Із кінця грудня 2022 року ця пані прописалася власницею ще одного підприємства «Будвіжн». Що цікаво: з приходом Побережець змінилася назва підприємства (з «БРК Трансальянс» на «Будвіжн») і директор (Святослава Пузняка замінив Олексій Карайбіда). Свого часу Пузняк директорував у київському «Трансальянсгруп» Георгія Біркадзе.

Нині Біркадзе фігурує у тому ж кримінальному провадженні НАБУ, що й Юрій Голик. Також Георгій Біркадзе називав Юрія Голика «спєцом» «Великого будівництва» і підтвердив: ділився із ним перепискою від своїх джерел у правоохоронних органах.

Георгій Біркадзе фігурує у тому ж кримінальному провадженні НАБУ, що й Юрій Голик колаж: glavcom.ua

Як повідомляв «Главком», Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» визначилася з переможцем на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Ним став консорціум «Білдінг Юа» з Києва.

Цінова пропозиція фірми-переможця склала 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн).

I черга будівництва військового кладовища включає облаштування секторів поховань, автостоянки, під’їзної дороги, огорожі, інженерних мереж, будівництво колумбарної стіни. Загалом під традиційні поховання буде відведено 12036 могил і 720 колумбарних ніш.

«Більшу частину з вказаних могил буде заповнено за рахунок неідентифікованих останків українських оборонців, котрі зберігаються у спеціальних рефрижераторах. Орієнтовно трохи більше 6 тис. могил на військовому кладовищі буде облаштовано до кінця 2024 року», – сказав заступник директора держустанови Ярослав Старущенко в інтерв’ю «Главкому».

Будівельні роботи І черги повинні бути завершені до кінця 2025 року. Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.

Із цікавого. До IV кварталу 2023 року співвласницею Броварського шляхово-будівельного управління №50 разом із киянином Віктором Гавриленком рахувалася громадянка Росії Таміла Свірідова. Їй належало 9,8% статутного капіталу фірми. Наразі прізвища Свірідової не фігурує серед власників вказаної компанії.

Меморіальне кладовище під Києвом буде розраховане на 131,2 тис. могил і 5,2 тис. колумбарних ніш, де зберігатиметься прах українських героїв.

Відстань до столиці від військового кладовища – 11 кілометрів.