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У тендері на будівництво головного військового цвинтаря виринули фігуранти справи НАБУ

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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У тендері на будівництво головного військового цвинтаря виринули фігуранти справи НАБУ
Держава визначилася з переможцем будівництва І черги Національного військового меморіального кладовища на Київщині. Ним став новостворений консорціум «Білдінг Юа»
ілюстрація моделі військового кладовища на Київщині

Сліди від переможців тендеру ведуть до скандальних куратора «Великого будівництва» Юрія Голика і ексголови Броварської райдержадміністрації Георгія Біркадзе

У гучній історії з визначенням переможця тендеру на будівництво Національного військового меморіального кладовища за 1,75 млрд грн на Київщині з’явилися нові деталі. Консорціум «Білдінг Юа», який отримав право на будівництво першої черги об’єкта, складається з компаній та фахівців, які мають зв’язок із одіозним куратором проєкту «Велике будівництво» Юрія Голика. Про це повідомляється у розслідуванні «Главкома» «Таємничі постаті на військовому цвинтарі. Гучний тендерний скандал у деталях».

У п’ятницю, 2 серпня керівництво держустанови «Національного військового меморіального кладовища» провело брифінг для ЗМІ. Туди ж прийшов головний архітектор ескізного проєкту Сергій Дербін. Як підтверджують відкриті дані, архітектор Дербін має давні зв’язки з Голиком, щонайменше з 2018 року. Зокрема, в інтернеті збереглися повідомлення Дніпропетровської ОДА, датовані квітнем-червнем 2018 року, в яких ішлося, наприклад, про будівництво і відкриття в Дніпрі першого в Україні інклюзивного парку для особливих дітей. Автором дизайну виступив місцевий архітектор Сергій Дербін.

Тодішній радник голови ОДА Юрій Голик курував і рекламував цей об’єкт: «Дитячого інклюзивного парку в країні не існує. Тому він народився у Дніпрі».

Крім цього, у серпні 2022 році Голик заявив, що Сергій Дербін і команда архітекторів з Дніпра до початку вторгнення «брали активну участь у державній програмі з розбудови інфраструктури України «Велике будівництво». З початком війни Дербін створив проєкт «ДОТ», що передбачав виробництво оборонно‐захисних споруд для військових та цивільного населення.

Згідно з відкритими даними, у мистецькому доробку теперішнього головного архітектора головного військового кладовища проєкт зали АТО в Дніпропетровському національному історичному музеї ім. Дмитра Яворницького, три флагштоки, Алея слави Героїв АТО в нині окупованому Сєвєродонецьку і Алея Сміливості у Києві.

За інформацією, котра потребує додаткової перевірки, окрім Олександра Ісаєва, у консорціумі «Білдінг Юа» співвласницею записана одеситка Наталя Побережець. Із кінця грудня 2022 року ця пані прописалася власницею ще одного підприємства «Будвіжн». Що цікаво: з приходом Побережець змінилася назва підприємства (з «БРК Трансальянс» на «Будвіжн») і директор (Святослава Пузняка замінив Олексій Карайбіда). Свого часу Пузняк директорував у київському «Трансальянсгруп» Георгія Біркадзе.

Нині Біркадзе фігурує у тому ж кримінальному провадженні НАБУ, що й Юрій Голик. Також Георгій Біркадзе називав Юрія Голика «спєцом» «Великого будівництва» і підтвердив: ділився із ним перепискою від своїх джерел у правоохоронних органах.

Георгій Біркадзе фігурує у тому ж кримінальному провадженні НАБУ, що й Юрій Голик
Георгій Біркадзе фігурує у тому ж кримінальному провадженні НАБУ, що й Юрій Голик
колаж: glavcom.ua

Як повідомляв «Главком», Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» визначилася з переможцем на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Ним став консорціум «Білдінг Юа» з Києва.

Цінова пропозиція фірми-переможця склала 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн).

I черга будівництва військового кладовища включає облаштування секторів поховань, автостоянки, під’їзної дороги, огорожі, інженерних мереж, будівництво колумбарної стіни. Загалом під традиційні поховання буде відведено 12036 могил і 720 колумбарних ніш.

«Більшу частину з вказаних могил буде заповнено за рахунок неідентифікованих останків українських оборонців, котрі зберігаються у спеціальних рефрижераторах. Орієнтовно трохи більше 6 тис. могил на військовому кладовищі буде облаштовано до кінця 2024 року», – сказав заступник директора держустанови Ярослав Старущенко в інтерв’ю «Главкому».

Будівельні роботи І черги повинні бути завершені до кінця 2025 року. Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.

Із цікавого. До IV кварталу 2023 року співвласницею Броварського шляхово-будівельного управління №50 разом із киянином Віктором Гавриленком рахувалася громадянка Росії Таміла Свірідова. Їй належало 9,8% статутного капіталу фірми. Наразі прізвища Свірідової не фігурує серед власників вказаної компанії.

Меморіальне кладовище під Києвом буде розраховане на 131,2 тис. могил і 5,2 тис. колумбарних ніш, де зберігатиметься прах українських героїв.

Відстань до столиці від військового кладовища – 11 кілометрів.

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Теги: НАБУ війна Київщина військові тендер ProZorro Юрій Голик велике будівництво кладовище

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