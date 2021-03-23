Рада ЄС підтримала оновлену стратегію кібербезпеки Євросоюзу

Окреме місце у стратегії відводиться швидкому завершенню формування в ЄС комунікаційної мережі 5G

Рада ЄС у понеділок, 22 березня, ухвалила резолюцію на підтримку оновленої стратегії Євросоюзу у галузі кібернетичної безпеки в умовах цифрової модернізації на наступні роки.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

«Рада ЄС ухвалила сьогодні резолюцію щодо стратегії ЄС у галузі кібербезпеки для цифрової декади. Ця стратегія була представлена Єврокомісією та високим представником ЄС у грудні 2020 року. Вона містить рамкові умови для дій ЄС із захисту громадян та бізнесу Євросоюзу від кібернетичних загроз, з розвитку захищеної інформаційної системи та щодо захисту глобального, відкритого, вільного та безпечного кіберпростору»,– йдеться у повідомленні.

Як зазначається в документі, кібернетична безпека є ключовим фактором для розбудови стійкої, «зеленої» та цифрової Європи, а також для досягнення цілей стратегічної автономії ЄС за умови збереження відкритої економіки європейської спільноти.

Рада ЄС визначила ключові напрямки діяльності із розвитку кібернетичної безпеки на наступні роки. Серед них, зокрема, намір створити мережу оперативних центрів з безпеки по усьому ЄС, головним призначенням якої буде прогнозування, своєчасне виявлення та протидія кібернетичним атакам на комунікаційні мережі. При цьому в ЄС має бути визначена оперативна структура, яка буде опікуватися питаннями координації дій та кризового менеджменту для протидії кібернетичним атакам та загрозам.

Окреме місце у стратегії відводиться швидкому завершенню формування в ЄС комунікаційної мережі 5G, її надійному захисту та зусиллям із розвитку наступних систем зв’язку нового покоління.

Планується також підвищити стандарти безпеки в мережі інтернету, який залишається важливим інструментом для досягнення цілей безпеки глобальних комунікацій. Для досягнення цієї мети, йдеться у резолюції, ЄС використовуватиме конкурентні переваги власної промисловості, підвищуватиме стандарти безпеки у мережі, включаючи застосування сучасних систем захисту та шифрування інформації. Такий захист надаватиметься, в першу чергу, мережам правоохоронних органів та судової влади для забезпечення ефективного обміну оперативною інформацією.

Вдосконаленню підлягатиме також так звана «кібернетична дипломатія», яка передбачатиме інструментарій ЄС для запобігання кібернетичним нападам та для реагування на такі атаки, якщо вони скоєні проти ЄС в таких сферах, як стійкість мереж постачання, критично важлива інфраструктура та послуги, демократичні процедури та діяльність державних інституцій, економічна безпека тощо.

Ще один напрямок - створення у структурах кібернетичної безпеки робочої групи з кібернетичної розвідки, яка опікуватиметься прогнозуванням загроз та їх аналізом.

Вважливе місце у стратегії кібернетичної безпеки посідає зміцнення співробітництва у цій галузі з міжнародними організаціями та з країнами-партнерами ЄС.