Китай відповів на санкції Євросоюзу, заборонивши в'їзд низці політиків і вчених

Під санкції Китаю потрапили п'ять депутатів Європарламенту, нідерландський парламентарій, бельгійський депутат, член литовського сейму і німецький і шведський вченіі

Китай після санкцій Євросоюзу через порушення прав людини запровадив обмежувальні заходи проти низки європейських законодавців, вчених і юридичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ країни.

Санкції Євросоюзу в КНР назвали втручанням у внутрішні справи країни, що ґрунтується «на брехні і дезінформації».

Під санкції Китаю потрапили п'ять депутатів Європарламенту, нідерландський парламентарій, бельгійський депутат, член литовського сейму і німецький і шведський вчені. Їм та їхнім родинам забороняється в'їзд на територію материкового Китаю, Гонконгу і Макао, а їхні контакти з Китаєм обмежать.

Також під санкції потрапили комітет Ради ЄС з питань політики і безпеки, підкомітет Європарламенту з прав людини, берлінський Інститут Меркатора з вивчення Китаю і некомерційний фонд Alliance of Democracies Foundation з Данії.

Євросоюз звинувачує владу Китаю в порушенні прав уйгурів у провінції Синьцзян. Фігурантам санкційного списку заборонено в'їжджати до ЄС. Крім того, їхні активи на території Євросоюзу будуть заморожені.