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    Китай відповів на санкції Євросоюзу, заборонивши в'їзд низці політиків і вчених

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    Китай відповів на санкції Євросоюзу, заборонивши в'їзд низці політиків і вчених

    Під санкції Китаю потрапили п'ять депутатів Європарламенту, нідерландський парламентарій, бельгійський депутат, член литовського сейму і німецький і шведський вченіі

    Китай після санкцій Євросоюзу через порушення прав людини запровадив обмежувальні заходи проти низки європейських законодавців, вчених і юридичних осіб.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ країни.

    Санкції Євросоюзу в КНР назвали втручанням у внутрішні справи країни, що ґрунтується «на брехні і дезінформації».

    Під санкції Китаю потрапили п'ять депутатів Європарламенту, нідерландський парламентарій, бельгійський депутат, член литовського сейму і німецький і шведський вчені. Їм та їхнім родинам забороняється в'їзд на територію материкового Китаю, Гонконгу і Макао, а їхні контакти з Китаєм обмежать.

    Також під санкції потрапили комітет Ради ЄС з питань політики і безпеки, підкомітет Європарламенту з прав людини, берлінський Інститут Меркатора з вивчення Китаю і некомерційний фонд Alliance of Democracies Foundation з Данії.

    Євросоюз звинувачує владу Китаю в порушенні прав уйгурів у провінції Синьцзян. Фігурантам санкційного списку заборонено в'їжджати до ЄС. Крім того, їхні активи на території Євросоюзу будуть заморожені.

    Теги: ЄС санкції депутат Китай
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