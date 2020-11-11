«Кінця трампізму не буде»: У Трампа є шанс знову стати президентом, але за однієї умови – ЗМІ

Дональд Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році

Американські ЗМІ та більшість естеблішменту вже оголосили Джо Байдена наступним президентом США, але всім прихильникам демократа поки зарано списувати Дональда Трампа з рахунків. Про це пише колумніст The Washington Post Марк Тіссен.

«У 1888 році президент США Гровер Клівленд програв своєму супернику Бенджаміну Гаррісону, але через чотири роки повернувся до Білого дому, знову ставши американським президентом», – нагадує він.

Трамп відмовляється визнавати свою поразку, проте схоже, судові позови його команди щодо оскарження результатів голосування будуть відхилені. Однак, він має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США.

Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності.

«Це може означати, що кандидатом від республіканців на виборах президента США 2024 року може стати саме Трамп, якщо він цього захоче... Якщо Трамп хоче перемогти на виборах у 2024 році, вирішальним стане те, як він буде поводитися протягом кількох наступних місяців», – пише оглядач.

Зокрема, Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.

Також для успішної кампанії у 2024 році Трампу потрібно зберегти республіканську більшість у Сенаті. Якщо демократи візьмуть під свій контроль Палати парламенту, вони скасують всі попередні акти Трампа щодо судової системи та будуть ухвалювати законопроекти на власний розсуд.

7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.