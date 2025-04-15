Вчені вперше виростили зуби людини у лабораторії

Дослідники кажуть, що відкриття може призвести до того, що в майбутньому пацієнти зможуть відновлювати втрачені зуби новітнім методом

У Великій Британії вчені з Королівського коледжу та Імперського коледжу Лондона вперше виростили людські зуби в лабораторії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

Як повідомляє газета, вченим удалося створити матеріал, який імітує середовище для розвитку зуба. Завдяки йому клітини одержують сигнал і починають формувати зуб. Якщо його використовувати замість пломб та імплантів, він вросте у щелепу людини і зможе відновлюватися.

На думку дослідників, зуби зі новоствореного матеріалу можна повністю вирощувати в лабораторних умовах або поміщати в щелепу пацієнта на ранній стадії формування, щоб вони продовжили зростання вже у роті людини. Вчені вважають, що метод може зробити революцію у сфері відновлення зубів.

До слова, у Польщі українці можуть отримати гроші на лікування зубів. У Польщі запроваджено нову пільгу для людей, які сплачують медичне страхування – 600 злотих (6138 грн) на стоматологічні послуги, що фінансуються Національним фондом здоров’я.