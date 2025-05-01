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Фінський стартап зробив окуляри, що автоматично підлаштовуються під зір

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Фінський стартап зробив окуляри, що автоматично підлаштовуються під зір
Основна аудиторія продукту – люди з короткозорістю та користувачі прогресивних лінз
фото: IXI

Фінський стартап IXI залучив $36,5 млн на незвичайні окуляри 

Фінський стартап IXI оголосив про залучення $36,5 млн у раунді фінансування серії А для розробки «розумних» окулярів з автоматичною корекцією зору. Засновники компанії раніше брали участь у створенні Varjo – розробника шоломів змішаної реальності, який залучив понад $200 млн. інвестицій. Про це пише «Главком» із посиланням на TechCrunch.

IXI зосередилася на окулярах як медичному пристрої, а не на продукті для доповненої реальності. «Ринок AR/VR поки не виправдав очікувань, тоді як корекція зору залишається невирішеною проблемою для мільйонів» – пояснив генеральний директор Ніко Ейден. Окуляри використовують рідкокристалічні лінзи і модуль відстеження руху очей, що автоматично підлаштовуються під фокусну відстань. Точні технічні деталі не розкриваються, але вартість пристрою порівнюють з iPhone – преміальним, але доступним рішенням.

Прототип окулярів може з'явитись до кінця 2025 року
Прототип окулярів може з'явитись до кінця 2025 року

Основна аудиторія продукту – люди з короткозорістю, користувачі прогресивних лінз, а також ті, хто зіткнувся з погіршенням зору після лазерної корекції. Ейден, який сам переніс повторну операцію, наголосив: «Наша мета – запропонувати технологію, яка не просто доповнює реальність, а виправляє її недоліки». При розрядженій батареї лінзи збережуть діоптрії для того, аби дивитись на відстані, але функції корекції близорукості тимчасово відключаться. Автономність таких окулярів складатиме близько двох днів.

«Унікальність IXI – у невидимій інтеграції технологій. Окуляри мають вигляд звичайних, але всередині це складна оптична система. Насправді не так багато людей намагаються використовувати технології для виправлення зору, і це краще для нас», – сказав Ейден.

Прототип окулярів планується подати до кінця 2025 року. Для виведення ринку потрібні дозволи регуляторів, включаючи сертифікацію як медичного виробу. Команда впевнена в успіху: «Ринок споживчої електроніки оцінюється в $200 млрд, і окуляри залишаються його останнім невивченим сегментом», – додав Ніко Ейден.

До слова, смарт-окуляри стануть головним пристроєм до 2030 року. Але це зовсім не означає, що інші гаджети перестануть існувати: комп'ютери і телефони так само будуть використовуватися, але рідше. 

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Теги: здоров'я бізнес Фінляндія технології

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