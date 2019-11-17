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    У світі

    Катастрофічне вимирання комах становить небезпеку для життя на Землі, – вчені

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    Катастрофічне вимирання комах становить небезпеку для життя на Землі, – вчені

    Людство чекає крах природних екосистем. Комахи катастрофічно вимирають

    За останні п’ятдесят років чисельність комах на Землі скоротилася практично наполовину, заявили вчені з Університету Сассекса. За їхніми даними, 40% з мільйона (тобто 400 000) відомих видів знаходяться на межі зникнення.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Причина – активне використання пестицидів. Автори дослідження підкреслили, що вимирання комах спричинить за собою «катастрофічний крах природних екосистем». Так, вони є основною їжею для птахів, кажанів, рептилій, амфібій, дрібних ссавців і риб.

    Крім того, комахи обпилюють 87% рослин, у тому числі важливих для сільського господарства і виробництва продуктів. Дослідники підрахували, що в фінансовому плані вартість «послуг» цих істот становить з £ 183 млрд ($ 235 млрд) до £ 449 млрд ($ 577 млрд) на рік.

    Особливу увагу автори приділили ситуації в Великобританії, оскільки вона найбільш добре вивчена. Так, в ХХ столітті ця країна втратила 23 види бджіл і ос. Чисельність метеликів, що мешкають в певних регіонах, скоротилася на 77%, чисельність тих, хто адаптується під будь-яке середовище – на 46%.

    Негативна тенденція відбивається і на інших видах. Кількість плямистих мухоловок, які поїдають тільки літаючих комах, з 1967 року знизилася на 93%.

    Автори доповіді підкреслили, що слід зробити негайні заходи, щоб зупинити «апокаліпсис» – зокрема, скоротити застосування пестицидів і зробити міські парки і сади більш доброзичливими до дикої природи.

    «Ми піддали ризику деякі фундаментальні будівельні блоки життя. Але комахи та інші безхребетні можуть швидко відновитися, якщо ми припинимо знищувати їх і відновимо середовище проживання, необхідне їм для процвітання», – розповів виконавчий директор Wiltshire Wildlife Trust Гері Мантл.

    Вимирання комах зафіксовано не тільки у Великобританії, але і у всьому світі. Наймасштабніші випадки колапсу зареєстровані в Німеччині і в Пуерто-Ріко.

    Як повідомлялося, нове дослідження вперше повʼязало забруднення повітря з ризиком виникнення раку головного мозку.

    Нагадаємо, вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско і Медичного коледжу Бейлора знайшли спосіб виправити розумову відсталість при синдромі Дауна за допомогою медикаментів. Дослідникам вдалося виправити дефіцит пам’яті і здібності до навчання у модельних мишей.

    екологія повітря
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