Вагітним уже небажано вакцинуватися «Супутником». У Росії змінили інструкцію до вакцини

У інструкції до препарату вказали, що відсутній досвід клінічного застосування препарату під час вагітності

Через відсутність необхідних клінічних даних «Супутником V» також заборонили робити щеплення у час грудного вигодовування

Застосовувати вакцину від коронавирусу «Супутник V» під час вагітності варто тільки в тих випадках, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плоду. Про це йдеться в оновленій інструкції до препарату, пише rbc.ru.

«Відсутній досвід клінічного застосування препарату під час вагітності. У зв'язку з цим, застосовувати «Гам-КОВІД-Вак» у цей період слід тільки в тих випадках, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плоду», – сказано у документі.

Через відсутність необхідних клінічних даних «Супутником V» також заборонили робити щеплення у час грудного вигодовування. В інструкції зазначено, що в цьому випадку неможливо виключити ризик для новонароджених або немовлят. Так, в розділі «Протипоказання» з'явився пункт «період грудного вигодовування».

У документі також вказано, що в ході вивчення препарату на тваринах негативного впливу на перебіг їх вагітності зафіксовано не було.

При цьому раніше Міністерство охорони здоров’я Росії дозволяло щеплювати «Супутником V» вагітних із високим ризиком важкого перебігу хвороби.

Раніше інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини «Супутник V».

Наразі із країн Європейського союзу російський препарат використовує лише Угорщина.

Як повідомлялося, президент Чехії Мілош Земан заявив, що готовий підтримати застосування у країні російської вакцини від коронавірусу «Спутник V», якщо виникне нестача інших, сертифікованих в Європейському Союзі препаратів.

Згодом віцепрем'єр Чехії, глава МВС і в.о. міністра закордонних справ країни Ян Гамачек заявив, що на тлі дипломатичного скандалу Чехія більше не обговорює можливу купівлю російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».

До слова, міністерство охорони здоров’я Словаччини на тлі скандалу зі Спутником V оприлюднило контракт про покупку російської вакцини. За контрактом Росія повинна поставити Словаччини два мільйони доз препарату.

Також Росія на безоплатній основі передала Молдові більше 140 тис. доз вакцини від коронавірусу Covid-19 «Супутник V».

Крім того, в Україні впровадження вакцини російського виробництва активно лобіює голова політради ОПЗЖ, народний депутат і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.