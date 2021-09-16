Путін заявив, що його оточили десятки хворих на коронавірус
Володимир Путін визнав, що кілька десятків людей з його оточення інфікувалися Covid-19
Президент Росії Володимир Путін заявив про те, що в його оточенні захворіли на Covid-19 кілька десятків людей. Про це він сказав під час офлайн виступу на саміті Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку, йдеться на сайті Кремля.
«На жаль, змушений в останній момент скасувати свій візит у Душанбе. Мені дуже шкода, але це пов'язано з тим, що в найближчому оточенні виявлені випадки захворювання на коронавірус. Це не один, не два, а кілька десятків людей», – заявив президент Росії.
Путін додав, що тепер йому «доводиться упродовж кількох днів дотримуватися режиму самоізоляції».
Нагадаємо, 14 вересня стало відомо, що Путін іде на самоізоляцію: у його оточенні виявили випадки інфікування Covid-19.
Зазначимо, раніше Путін ненароком визнав недієвість російської вакцини. Глава Кремля заявив, що багато хто з його оточення захворів на Covid-19. Він зазначив, що на даний час «медики допомагають розібратися з даною ситуацією».
Як відомо, Росії б'є антирекорди за добовою смертність від коронавірусу.
Нагадаємо, 23 березня Путін ніби-то зробив щеплення від коронавірусу російською вакциною, але свідчень цьому нема.
Влітку інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини «Супутник V».
Раніше у Москві близько тисячі людей захворіли на Covid-19 після щеплення російською вакциною.
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