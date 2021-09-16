Путін заявив, що його оточили десятки хворих на коронавірус

Володимир Путін визнав, що кілька десятків людей з його оточення інфікувалися Covid-19

Президент Росії Володимир Путін заявив про те, що в його оточенні захворіли на Covid-19 кілька десятків людей. Про це він сказав під час офлайн виступу на саміті Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку, йдеться на сайті Кремля.

«На жаль, змушений в останній момент скасувати свій візит у Душанбе. Мені дуже шкода, але це пов'язано з тим, що в найближчому оточенні виявлені випадки захворювання на коронавірус. Це не один, не два, а кілька десятків людей», – заявив президент Росії.

Путін додав, що тепер йому «доводиться упродовж кількох днів дотримуватися режиму самоізоляції».

Нагадаємо, 14 вересня стало відомо, що Путін іде на самоізоляцію: у його оточенні виявили випадки інфікування Covid-19.

Зазначимо, раніше Путін ненароком визнав недієвість російської вакцини. Глава Кремля заявив, що багато хто з його оточення захворів на Covid-19. Він зазначив, що на даний час «медики допомагають розібратися з даною ситуацією».

Як відомо, Росії б'є антирекорди за добовою смертність від коронавірусу.

Нагадаємо, 23 березня Путін ніби-то зробив щеплення від коронавірусу російською вакциною, але свідчень цьому нема.

Влітку інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини «Супутник V».

Раніше у Москві близько тисячі людей захворіли на Covid-19 після щеплення російською вакциною.