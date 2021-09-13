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    У Росії зафіксована найвища добова смертність від коронавірусу

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    Найбільше хворих виявили у США - У Росії зафіксована найвища добова смертність від коронавірусу

    Найбільше хворих виявили у США

    Фото з відкритих джерел

    Серед лідерів за смертністю також Мексика та Іран

    За добу у світі діагностували понад 373 тис. нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Британії. А найвища добова смертність від коронавірусу зафіксована у Росії. Про це йдеться на сайті Worldometers.

    Зокрема, у США зафіксували понад 35 тис. нових інфікувань, в Індії – понад 31 тис., а у Британії – понад 59 тис. випадків.

    Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Філіппіни і Туреччина.

    rassia
    rassia

    Україна серед країн світу займає 28 місце за кількістю нових інфікувань.

    За кількістю смертей за добу від коронавірусу у світі лідирують Росія, Мексика та Іран.

    У світі померли за добу 5 910 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

    Нагадаємо, найбільш потужнішим за звичайний «китайський» коронавірус виявився штам «Дельта», який кожного дня набирає обертів і стає все небезпечнішим.

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    Теги: Росія США Філіппіни Україна імунітет коронавірус
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    У Росії зафіксована найвища добова смертність від коронавірусу