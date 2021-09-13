У Росії зафіксована найвища добова смертність від коронавірусу

Серед лідерів за смертністю також Мексика та Іран

За добу у світі діагностували понад 373 тис. нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Британії. А найвища добова смертність від коронавірусу зафіксована у Росії. Про це йдеться на сайті Worldometers.

Зокрема, у США зафіксували понад 35 тис. нових інфікувань, в Індії – понад 31 тис., а у Британії – понад 59 тис. випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Філіппіни і Туреччина.

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Україна серед країн світу займає 28 місце за кількістю нових інфікувань.

За кількістю смертей за добу від коронавірусу у світі лідирують Росія, Мексика та Іран.

У світі померли за добу 5 910 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

Нагадаємо, найбільш потужнішим за звичайний «китайський» коронавірус виявився штам «Дельта», який кожного дня набирає обертів і стає все небезпечнішим.