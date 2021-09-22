Напад на Шефіра кваліфіковано як замах на вбивство

Генпрокурорка каже, що «наміри у нападників були серйозні – автоматна черга прошила автомобіль»

За фактом обстрілу автомобіля Шефіра відкрили кримінальну справу

Обстріл автівки Сергія Шефіра, першого помічника президента України, кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб. Правоохоронні органи встановлюють причетних, повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Працює слідчо-оперативна група. Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ). Інші подробиці та коментарі будуть пізніше після проведення першочергових слідчих дій та оцінки ситуації», – написала вона.

Як повідомляв «Главком», невстановлені особи з автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів по автомобілю. Пораненого водія госпіталізовано.

В Офісі президента вже заявили, що напад на Сергія Шефіра – це «демонстрація протидії політиці, яку направлено на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів».

Прессекретар Зеленського повідомив, що президенту оперативно доповіли про замах на його помічника Сергія Шефіра. Публічна реакція президента буде найближчим часом.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Поранено водія.

Нацполіція оприлюднила фото з місця події. Відомо, що Шефір не постраждав, а його водія у важкому стані доставили у лікарню «Феофанія».

Додамо, що Шефір впевнений, що цілили в нього. Він каже, що сам часто їздить за кермом, але цього разу був у машині з водієм, якого тяжко поранили.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила з місця події, що невідомі із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів по автівці.

Нагадаємо, що Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року став першим помічником президента. Перед тим він разом із Зеленським працював у «Студії Квартал-95».

Нещодавно ЗМІ писали, що в серпні 2021 року сталася сварка президента Зеленського з його давнім другом Шефіром. Журналісти стверджують, що конфлікт між ними був настільки серйозним, що помічник президента забирав свої речі з офісу і не приходив на Банкову.

Надалі Шефір продовжив роботу на посаді першого помічника президента, проте, за інформацією «УП», не впливав уже «майже ні на що». У статті йшлося про те, що звести до нуля вплив на Зеленського його давніх близьких друзів, серед яких і Сергій Шефір, зміг керівник офісу президента Андрій Єрмак.