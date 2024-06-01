Уночі Росія атакувала енергооб’єкти у п'яти областях України

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу

У ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко.

«Ворог знову обстрілює українську енергетику! Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні масштабна повітряна тривога тривала майже три години. Під час тривоги у Києві працювала ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Також внаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.