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Уночі Росія атакувала енергооб’єкти у п'яти областях України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уночі Росія атакувала енергооб’єкти у п'яти областях України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу

У ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко.

«Ворог знову обстрілює українську енергетику! Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні масштабна повітряна тривога тривала майже три години. Під час тривоги у Києві працювала ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Також внаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. 

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Теги: Україна Міненерго Укренерго енергетика росія війна ракетна атака безпілотник Запорізька область Донеччина Дніпропетровщина Кіровоградщина Івано-Франківщина Герман Галущенко

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