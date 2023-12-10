Яка країна ЄС має найщасливіших мешканців: рейтинг

Австрія набрала 7,9 бала з 10 у рейтингу країн ЄС за рівнем якості життя

Згідно з результатами опитування, громадяни ЄС задоволені своїм життям загалом

Австрія стала країною із найщасливішими мешканцями у Європі. Про це свідчить щорічний звіт Євростату про «показники якості життя», передає Independent.

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Австрія набрала 7,9 бала з 10 у рейтингу країн ЄС за рівнем якості життя.

Польща, Фінляндія та Румунія посіли друге місце з балом 7,7 , тоді як найнижчий бал отримала Болгарія – єдина країна, яка набрала менше шести балів (5,6) за загальним індексом задоволеності життям.

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У Євростаті наголосили, що це опитування покликане «зафіксувати тенденції суб'єктивного благополуччя європейських громадян». В організації підсумували що «громадяни ЄС, як правило, цілком задоволені своїм життям загалом, віддаючи в середньому 7,1 бала з 10 можливих».

Як зазначається у звіті, на загальну задоволеність респондентів своїм життям впливає не лише матеріальний добробут. В опитуванні враховувалися ще й такі фактори, як рівень освіти, сім'я та фінансова стабільність.

«Цікаво відзначити, що деякі країни, пов’язані з низьким рівнем доходу в недавньому минулому, такі як Румунія та Польща, належать до країн, де задоволеність життям найвища, що демонструє складність зв’язку між суб’єктивним благополуччям та економічним добробутом», – відзначили в Євростаті.

Рейтинг країн ЄС за рівнем якості життя інфографіка: Євростат

Нагадаємо, що цьогорічний рейтинг найдорожчих у світі міст для проживання очолили Цюрих та Сінгапур.