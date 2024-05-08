Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль пригрозив Макрону

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль пригрозив Макрону
Представниця російського МЗС пригрозила, що Росія вдарить по французьких військах, якщо ті опиняться на полі бою в Україні
фото: Reuters

Марія Захарова: «Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил» 

Російська влада попередила Францію, що якщо президент Еммануель Макрон відправить війська в Україну, то російські військові розглядатимуть їх як законні цілі. Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, пише Reuters.

«Характерно, що сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити для Росії якусь «стратегічну невизначеність… Мусимо його розчарувати – для нас ситуація виглядає більш ніж визначеною», – заявила Захарова.

Представниця російського МЗС пригрозила, що Росія вдарить по французьких військах, якщо ті опиняться на полі бою в Україні. «Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил. Мені здається, що Париж вже має докази цього», – сказала Захарова.

Також вона додала, що Росія буцімто бачить зростання кількості громадян Франції серед загиблих в Україні.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон не виключив відправлення військ країн Заходу в Україну. У своєму нещодавньому інтерв’ю для The Economist лідер Франції підтримав свою минулу заяву про те, що він допускає можливість введення сухопутних французьких військ в Україну. За його словами, Франція може розглянути таку можливість, якщо росіяни прорвуть оборону і Україна попросила б про допомогу. 

Раніше Захарова пригрозила Заходу «нищівним ударом відплати» у разі атаки на Кримський міст.

Читайте також: «Все для захисту ЄС»: Макрон хоче розпочати дискусію використання ядерної зброї
Теги: росія Франція Еммануель Макрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запуск ракети Atacms з пускової установки
Чи вплине допомога США на хід війни?
24 квiтня, 15:29
Росіяни відчули дефіцит базових продуктів: м’яса, молока, яєць
Країна глобального дефіциту. Передусім совісті
24 квiтня, 20:03
З’їзд молдавських «опозиціонерів» у… Москві
Кіркоров на «Побєді». Кремль склав новий план окупації Молдови Сусіди
25 квiтня, 12:40
Нафта з Росії продовжує активно надходити до країн ЄС
Європарламент вигадав новий спосіб обмежити постачання нафти з Росії
9 квiтня, 14:07
ЄСПЛ відхилив як неприйнятну скаргу російського співака Філіпа Кіркорова
Кіркоров програв у суді справу про заборону в'їзду в Литву
18 квiтня, 16:35
Росіяни намагаються встановити у Shahed-136 власні модулі радіозв'язку
Росія та Китай видозмінюють «Шахеди»
22 квiтня, 18:27
Дівчина залишилася без батьків у 2014 році
Україна повернула викрадену Росією 17-річну дівчину
19 квiтня, 16:01
Розвідка США: РФ та Китай можуть співпрацювати у підготовці вторгнення на Тайвань
Розвідка США: РФ та Китай можуть співпрацювати у підготовці вторгнення на Тайвань
3 травня, 02:59
Росіяни з квітами йдуть на похорон «героя СВО». Федеральний військовий меморіальний цвинтар в Митищах
На головному військовому кладовищі Росії закінчуються місця: усі зайняли «герої спецоперації»
3 травня, 16:53

Політика

Євросоюз повідомив, чому досі визнає Путіна «президентом» РФ
Євросоюз повідомив, чому досі визнає Путіна «президентом» РФ
Кремль пригрозив Макрону
Кремль пригрозив Макрону
В Аргентині відбулись масові протести через брак їжі та роботи
В Аргентині відбулись масові протести через брак їжі та роботи
Німеччина 9 травня каратиме громадян за георгіївські стрічки. Росіяни в істериці
Німеччина 9 травня каратиме громадян за георгіївські стрічки. Росіяни в істериці
Відправка військових до України: прем'єрка Литви зробила гучну заяву
Відправка військових до України: прем'єрка Литви зробила гучну заяву
«Всюди масони». Грузинська опозиціонерка розповіла про фобії Іванішвілі
«Всюди масони». Грузинська опозиціонерка розповіла про фобії Іванішвілі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Франція таємно відправила війська в Україну? Центр протидії дезінформації розвіяв фейк
39K
Прем'єр Вірменії зробив заяву про «інавгурацію» Путіна
14K
У Харкові та на Полтавщині пролунали вибухи
13K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
9811
Євробачення-2024: повне відео першого півфіналу
8840
Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Новини

Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Сьогодні, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
Вчора, 06:36
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua