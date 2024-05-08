Кремль пригрозив Макрону

Представниця російського МЗС пригрозила, що Росія вдарить по французьких військах, якщо ті опиняться на полі бою в Україні

Марія Захарова: «Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил»

Російська влада попередила Францію, що якщо президент Еммануель Макрон відправить війська в Україну, то російські військові розглядатимуть їх як законні цілі. Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, пише Reuters.

«Характерно, що сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити для Росії якусь «стратегічну невизначеність… Мусимо його розчарувати – для нас ситуація виглядає більш ніж визначеною», – заявила Захарова.

Представниця російського МЗС пригрозила, що Росія вдарить по французьких військах, якщо ті опиняться на полі бою в Україні. «Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил. Мені здається, що Париж вже має докази цього», – сказала Захарова.

Також вона додала, що Росія буцімто бачить зростання кількості громадян Франції серед загиблих в Україні.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон не виключив відправлення військ країн Заходу в Україну. У своєму нещодавньому інтерв’ю для The Economist лідер Франції підтримав свою минулу заяву про те, що він допускає можливість введення сухопутних французьких військ в Україну. За його словами, Франція може розглянути таку можливість, якщо росіяни прорвуть оборону і Україна попросила б про допомогу.

Раніше Захарова пригрозила Заходу «нищівним ударом відплати» у разі атаки на Кримський міст.