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Туреччина вдарила безпілотниками на північному сході Сирії: є загиблі та поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Туреччина вдарила безпілотниками на північному сході Сирії: є загиблі та поранені
Сирійські демократичні сили заявили, що безпілотники завдали вісім ударів по їхніх позиціях
фото: Depositphotos

Безпілотники влучили по будинках і транспортних засобах цивільних осіб у місті Камішли

Увечері, 31 травня, удари турецьких безпілотників на північному сході Сирії вбили чотирьох бійців Сирійських демократичних сил, яких підтримують США, і поранили 11 мирних жителів. Про це повідомляє AP.

Видання зазначає, що удари по районах, утримуваних Сирійськими демократичними силами, відбулися через день після того, як президент Туреччини заявив, що його уряд не вагатиметься діяти проти очолюваних курдами угруповань на півночі Сирії, якщо вони продовжать плани щодо проведення місцевих виборів. Ердоган звинувачує групи у зв'язках із забороненими в Туреччині курдськими бойовиками.

Сирійські демократичні сили заявили, що безпілотники завдали вісім ударів по їхніх позиціях. Також були влучання по будинках і транспортних засобах цивільних осіб у північному місті Камішли та поблизу нього.

Курдський Червоний Півмісяць заявив, що під удар потрапила одна з машин швидкої допомоги, в результаті чого вона вийшла з ладу. Напад стався поблизу міста Амуда, на захід від Камішли.

Нагадаємо, Туреччина більше не підтримує активних торговельних відносин з Ізраїлем. Про це заявив президент республіки Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції за підсумками переговорів в Анкарі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.Ердоган додав, що неможливо підтримувати торговельні зв'язки з Ізраїлем, який «винен у загибелі понад 40 тис. осіб і пораненні понад 75 тис. у Газі».

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Теги: Туреччина Сирія безпілотник поранення

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