Республіканці та демократи США досягли угоди щодо захисту кордону з Мексикою



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Конгресменам вдалося досягти «принципової угоди» на закритій зустрічі, яка тривала до пізнього вечора в понеділок Фото: ЕРА

Трамп просить виділити йому на побудову «стіни» 5,7 мільярда доларів

Демократи і республіканці в Конгресі США досягли попередніх домовленостей з питання безпеки південних кордонів. Це повинно допомогти запобігти черговому шатдауну – припинення роботи уряду 15 лютого, коли закінчиться відпущений на переговори термін.

Як повідомив журналістам сенатор-республіканець Річард Шелбі, конгресменам вдалося досягти «принципової угоди» на закритій зустрічі, яка тривала до пізнього вечора в понеділок.

Деталей угоди він не розкрив. Вони, за його словами, ще опрацьовуються.

Поки неясно, чи підтримає домовленості президент США Дональд Трамп, який у вівторок виступає перед прихильниками в Техасі.

Проект угоди передбачає виділення 1,375 мільярда доларів на будівництво огорожі на американо-мексиканському кордоні. Трамп просить виділити йому на побудову «стіни» 5,7 мільярда доларів.

Якщо сторонам не вдасться досягти угоди до кінця цього тижня, то уряд США може знову частково призупинити свою роботу.

25 січня президент Дональд Трамп оголосив про відновлення роботи урядових установ після «шатдаун», який почався в кінці року, тривав 35 днів і став найтривалішим в історії США.

Нагадємо, Сенат США наприкінці січня одноголосно підтримав законопроект, який покликаний зупинити «шатдаун» на 35 днів.

За словам президента США Дональда Трама, угода передбачає фінансування роботи уряду та деяких федеральних установ на три тижні – до 15 лютого. До цього часу двопартійна комісія працюватиме над пакетом законів щодо забезпечення безпеки на кордоні.

Трамп також заявив, що має «дуже потужну альтернативу», але сказав, що «не збирається її використовувати». Вочевидь, він має на увазі його погрози оголосити надзвичайний стан в країні.

Як повідомлялося раніше, «шатдаун» у США став рекордним в історії за тривалістю.

Джерело: Радіо Свобода