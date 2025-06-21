Головна Країна Політика
search button user button menu button

НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі – Politico

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі – Politico
Саміті НАТО відбудеться у Гаазі 24-25 червня
фото з відкритих джерел

Скорочений графік саміту НАТО передбачає лише дві основні події

На саміті Північноатлантичного Альянсу в Гаазі не буде засідання Ради НАТО з питань України. Про це пише видання Politico,  інформує «Главком».

Зазначається, що причиною скасування став змінений графік зустрічей через президента США Дональда Трампа.

Видання пише, що «це ще одна поступка США, які, попри заклики деяких союзників провести таке засідання, не були зацікавлені в посиленні уваги до війни, яку Трамп не зміг вирішити, як він обіцяв під час минулорічної президентської кампанії».

Як і на саміті G7 в Канаді, в Гаазі не буде довгих комюніке, лише короткі заяви щодо нових зобов'язань.

Відтак скорочений графік саміту НАТО передбачає лише дві основні події: вітальну вечерю в замку королівської родини Нідерландів та одне засідання Північноатлантичної ради.

Politico також пише, що наразі не зрозуміло, чи буде присутній президент України Володимир Зеленський, який був запрошений лише на вечерю з нагоди відкриття саміту у вівторок, 24 червня.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо його особистої участі у майбутньому Саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі, ухвалюватиметься «напередодні». Наразі його команда обговорює можливий порядок денний та формати зустрічей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп цього тижня достроково залишив саміт G7 у Канаді, не дочекавшись його завершення. Ймовірною причиною такого рішення могло стати небажання взаємодіяти з окремими світовими лідерами. Президент США покинув саміт, пропустивши другий день заходу, на якому планувалися перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.

За інформацією джерел, знайомих з перебігом переговорів, рішення американського лідера залишити саміт було частково зумовлене його роздратуванням діями президента Франції Еммануеля Макрона, який відвідав Гренландію та висловився проти намірів Трампа встановити контроль над островом. Також зазначається, що глава Білого дому виявляв відсутність зацікавленості у зустрічі з українським президентом.

Читайте також:

Теги: НАТО саміт Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туск: З російського боку немає навіть сліду доброї волі якнайшвидше припинити вогонь
Туск спростував дані WSJ про заяву Трампа, що Путін не хоче миру
22 травня, 21:13
Вадима Сухаревського звільнено з посади командувача Сил безпілотних систем. Замість нього призначено Роберта Бровді «Мадяра»
Зеленський перетрусив командування ЗСУ: хто втратив і здобув посади
3 червня, 21:29
Країни НАТО хочуть змінити підходи щодо фінансування оборони
Пентагон заявив, що країни НАТО збільшать військові витрати до кінця червня
5 червня, 11:06
Адміністрація Трампа має намір сфокусуватися на двосторонніх проблемах у відносинах з Китаєм
Трамп утримується від тиску на Китай щодо військової допомоги Росії
6 червня, 21:14
Трамп: Порядок буде відновлений, нелегали будуть вигнані, а Лос-Анджелес – звільнений
Протести у Лос-Анджелесі: Трамп назвав місто «окупованим» і закликав «звільнити його»
9 червня, 02:01
Тубервілл: Немає жодних сумнівів, тому що він (Зеленський) не може виграти цю війну самостійно. Він знає, що програє
Сенатор США звинувачує Зеленського у спробі втягнути НАТО у війну
9 червня, 04:43
Кар'єра журналіста BC News Террі Морана під загрозою
Насмілився критикувати Трампа: телеканал у США звільнив журналіста
9 червня, 16:58
За словами глави нашої держави, Україні важливо зберегти підтримку Америки
Чи вистоїть Україна без Америки? Зеленський прокоментував задум Путіна
Сьогодні, 14:25
Європа застосує новий метод до оборонних витрат
Країни НАТО хочуть включити Україну до своїх оборонних витрат – Bloomberg
11 червня, 07:30

Політика

НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі – Politico
НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі – Politico
Повернення українських дітей з Росії. Зеленський розказав, як маніпулюють переговорники Путіна
Повернення українських дітей з Росії. Зеленський розказав, як маніпулюють переговорники Путіна
Саміт НАТО. Зеленський пояснив, чи поїде він і чи зустрінеться з Трампом?
Саміт НАТО. Зеленський пояснив, чи поїде він і чи зустрінеться з Трампом?
І Японія, і Німеччина... Зеленський назвав країни, які досі допомагають Росії виробляти зброю
І Японія, і Німеччина... Зеленський назвав країни, які досі допомагають Росії виробляти зброю
Якою має бути ціна нафти, аби Росія не змогла вести війну? Зеленський назвав цифру
Якою має бути ціна нафти, аби Росія не змогла вести війну? Зеленський назвав цифру
Масовані нічні атаки дронів. Зеленський розказав про нову успішну тактику оборони
Масовані нічні атаки дронів. Зеленський розказав про нову успішну тактику оборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 червня 2025
54K
Ультиматум Кремля: Путін назвав вимоги для припинення війни
25K
Путін: Україна – наша
13K
Атака на Україну, заяви Трампа: головне за ніч
12K
«Варшава завжди претендувала на захід України». Польща відреагувала на статтю італійського ЗМІ

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua