НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі – Politico

Скорочений графік саміту НАТО передбачає лише дві основні події

На саміті Північноатлантичного Альянсу в Гаазі не буде засідання Ради НАТО з питань України. Про це пише видання Politico, інформує «Главком».

Зазначається, що причиною скасування став змінений графік зустрічей через президента США Дональда Трампа.

Видання пише, що «це ще одна поступка США, які, попри заклики деяких союзників провести таке засідання, не були зацікавлені в посиленні уваги до війни, яку Трамп не зміг вирішити, як він обіцяв під час минулорічної президентської кампанії».

Як і на саміті G7 в Канаді, в Гаазі не буде довгих комюніке, лише короткі заяви щодо нових зобов'язань.

Відтак скорочений графік саміту НАТО передбачає лише дві основні події: вітальну вечерю в замку королівської родини Нідерландів та одне засідання Північноатлантичної ради.

Politico також пише, що наразі не зрозуміло, чи буде присутній президент України Володимир Зеленський, який був запрошений лише на вечерю з нагоди відкриття саміту у вівторок, 24 червня.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо його особистої участі у майбутньому Саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі, ухвалюватиметься «напередодні». Наразі його команда обговорює можливий порядок денний та формати зустрічей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп цього тижня достроково залишив саміт G7 у Канаді, не дочекавшись його завершення. Ймовірною причиною такого рішення могло стати небажання взаємодіяти з окремими світовими лідерами. Президент США покинув саміт, пропустивши другий день заходу, на якому планувалися перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.

За інформацією джерел, знайомих з перебігом переговорів, рішення американського лідера залишити саміт було частково зумовлене його роздратуванням діями президента Франції Еммануеля Макрона, який відвідав Гренландію та висловився проти намірів Трампа встановити контроль над островом. Також зазначається, що глава Білого дому виявляв відсутність зацікавленості у зустрічі з українським президентом.