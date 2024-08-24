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Операція на Курщині: Білий дім розмірковує, чи варто допомогти ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Операція на Курщині: Білий дім розмірковує, чи варто допомогти ЗСУ
Деякі представники американської адміністрації і військові висловили захоплення тим, як українські війська впоралися з вторгненням у Курську область
фото: Генштаб ЗСУ

Вашингтон сумнівається в загальній наступальній стратегії Києва

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює, чи варто допомагати українським військам утримувати і, можливо, навіть розширювати присутність у Курській області. Вашингтон залишається невпевненим в цілях української операції і занепокоєний ескалацією у відносинах з Москвою. Про це пише The Washington Post з покликанням на слова американських чиновниківю

Посадовці США розповіли, що Пентагон запитав українців, чого вони потребують для успішного гамбіту. Однак жодних рішень про матеріальну підтримку цих зусиль не було прийнято. Зазначається, що внутрішні адміністративні дискусії зосереджені на тому, чи варто коригувати вміст пакетів зброї, які відправляються кожні два тижні. Йдеться про додаткову бронетехніку або прискорення доставки певних боєприпасів та іншого обладнання, яке могло б допомогти українцям окопатися і захистити себе на захопленій російській території.

Видання нагадало, що адміністрація Байдена і раніше надавала пріоритет відправці Україні певних видів озброєнь у зв'язку зі зміною умов ведення бойових дій. Але поки тривають дискусії щодо допомоги Курській наступальній операції, домінують два питання. Американці кажуть, що вони не впевнені в загальній наступальній стратегії Києва. Водночас залежність України від американської зброї відродила побоювання щодо прямої ескалації конфлікту США і НАТО з Росією.

Поки що адміністрація заявляє, що не має чіткого уявлення про цілі України в захопленні території Росії, а також про те, чи має вона намір утримувати або розширювати свою окупацію. «Можливо, у них є план, але вони не діляться ним з нами», – сказав американський чиновник на умовах анонімності.

Деякі представники американської адміністрації і військові висловили захоплення тим, як українські війська впоралися з вторгненням в Курську область. Водночас у США виникли питання щодо використання американської зброї для наступальних дій всередині Росії. 

Американські офіційні особи раніше заявляли, що переглянута політика вузько зосереджена на використанні таких видів зброї, як гаубиці і реактивна артилерія, для ведення вогню з України в Росію. Залишились в силі обмеження на використання боєприпасів великої дальності. Проте українські війська, за словами аналітиків і солдатів на місцях, вже використовують американську техніку в Курській наступальній операції. Йдеться про бронетранспортери Stryker і броньовані автомобілі MRAP.

Американські адміністрації іноді визначали американські удари в таких місцях, як Ірак та Ємен, як «превентивну» оборону, а не напад. Поки адміністрація Байдена намагається вирішити це питання в Україні, президент Володимир Зеленський закликав скасувати всі американські «червоні лінії».

За словами журналістів, Росія публічно звинуватила США в причетності до наступу, утім Вашингто це різко заперечив. Російські офіційні особи бездоказово заявляи про присутність американських найманців серед українських військ у Курську. Американські офіційні особи зазначили, що вони не надавали розвідувальних даних для підтримки Курської операції: «Я не передбачаю, що Сполучені Штати допомагатимуть або надаватимуть допомогу в обміні розвідувальними даними, що уможливить подальше захоплення суверенної російської території», – заявив другий американський чиновник.

Курська наступальна операція стала піар-перемогою для українського командування і для країни. Зіткнувшись з нестачею призовників, Київ розпочав нову мобілізаційну кампанію. Але розширення фронту до Курська з армією, яка вже недоукомплектована на всьому полі бою в Україні, є ризикованим. Українське військове командування розраховувало, що Росія відволіче сили з інших ділянок фронту на сході України для захисту Курська, але поки що Москва уникає виведення підрозділів зі східної частини Донецької області. Тим часом російські війська наближаються до стратегічного східного міста Покровська, і деякі українські солдати кажуть, що обороняти цей район стало важче, йдеться у статті.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки прокоментували наступальну операцію Сил оборони України в Курській області Росії. На брифінгу 23 серпня радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі висловив стурбованість щодо потенційних ризиків ескалації конфлікту.

Читайте також: Операція в Курській області поставила РФ перед складним вибором – розвідка Естонії
Теги: Курщина США Україна росія війна

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