Білорусь перекине свої війська до кордону з Україною

Білорусь стверджує, що направить до кордону з Україною військових

Білорусь планує перекинути реактивні системи «Полонез» і комплекси «Іскандер» на кордон з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. Про це заявив міністра оборони країни Віктор Хренін.

«Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи «Полонез» і комплекси «Іскандер», отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони», – йдеться у заяві.

Відповідну заяву зробив самопроголошений президент, звинувачуючи Україну у порушенні повітряного простору Білорусі.

Олександр Лукашенко заявив, що ЗСУ просунулися вглиб Курської області на 30-35 кілометрів і окопуються на цих рубежах



Також Лукашенко повідомив, що Україна атакувала Росію через білоруську територію: цілі були збиті спільно білоруським та російським ППО 🤦‍♂️ pic.twitter.com/katdyWbbz3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 10, 2024

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

Також Олександр Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру.