Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білорусь перекине свої війська до кордону з Україною

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Білорусь перекине свої війська до кордону з Україною
Білорусь стверджує, що направить до кордону з Україною військових
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Білорусь планує перекинути реактивні системи «Полонез» і комплекси «Іскандер» на кордон з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. Про це заявив міністра оборони країни Віктор Хренін.

«Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи «Полонез» і комплекси «Іскандер», отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони», – йдеться у заяві.

Відповідну заяву зробив самопроголошений президент, звинувачуючи Україну у порушенні повітряного простору Білорусі.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

Також Олександр Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру.

Читайте також:

Теги: Білорусь Україна війна росія Олександр Лукашенко Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жан Беленюк та Парвіз Насібов були на п'єдесталі минулих Олімпійських Ігор
Олімпіада-2024. Україна увійшла до топ-15 медального заліку
Вчора, 01:13
Росія, яка мріяла залишити Україну без світла і тепла, зіткнулася з каскадом техногенних аварій, які погасили світло у цілих регіонах
Як війна з Україною штовхає Росію в економічну та соціальну прірву
22 липня, 13:23
Речниця Укргідрометцентру заявила, що локальні прояви бойових дій не можуть мати надто великого впливу на погоду
Укргідрометцентр пояснив, як бойові дії впливають на зміни клімату
17 липня, 13:43
Ті, хто не оновив їх вчасно, можуть отримати штрафи, однак їх не розсилатимуть автоматично
Від сьогодні оновлення військово-облікових даних можливе лише онлайн або у ТЦК
17 липня, 10:01
Загалом менше 100 осіб не отримали допуск до Олімпіади через підозри у шпигунстві
Підозрюють у шпигунстві. Франція відмовилася акредитувати російських пропагандистів на Олімпіаду
21 липня, 11:32
У 2017р. 52% жителів Сходу вважали, що «українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами», то у 2024р. цю точку зору тут поділяють лише 7%
Скільки відсотків українців вважають росіян «братнім народом»: результати опитування
24 липня, 16:44
Навколо інсталяції розташоване спортивне обладнання, яке символізує дисципліни загиблих спортсменів, наочно нагадуючи про руйнівні наслідки війни
У Лондоні з'явилась інсталяція, присвячена вбитим Росією українським спортсменам
25 липня, 16:21
Росіяни залишили аеропорт «Звартноц» на вимогу Вірменії
Російські прикордонники залишили єреванський аеропорт на вимогу Вірменії
1 серпня, 03:18
Буданов зазначив, що на початку війни противник оголосив часткову мобілізацію та намагався заохочувати людей значними грошовими сумами, але цього виявилося недостатньо для поповнення армії
Армія окупантів вперше зіткнулася з кадровим недобором – Буданов
7 серпня, 13:55

Політика

Білорусь перекине свої війська до кордону з Україною
Білорусь перекине свої війська до кордону з Україною
«Легалізує зґвалтування дітей»: в Іраку спалахнули протести через новий законопроєкт
«Легалізує зґвалтування дітей»: в Іраку спалахнули протести через новий законопроєкт
Лукашенко прокоментував операцію ЗСУ у Курській області
Лукашенко прокоментував операцію ЗСУ у Курській області
Лукашенко заявив, що Україна порушила повітряний простір Білорусі
Лукашенко заявив, що Україна порушила повітряний простір Білорусі
Атака РФ на Костянтинівку 9 серпня: реакція голови дипломатії ЄС
Атака РФ на Костянтинівку 9 серпня: реакція голови дипломатії ЄС
США скасували заборону на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії
США скасували заборону на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
26K
Бюро економічної безпеки змінило підозру Коломойському
14K
Грузія стає колонією… Китаю. Хроніка поглинання
13K
Операція в Курській області: реакція МАГАТЕ
13K
Виїзд за кордон: прикордонники перевірятимуть документи українців по-новому
12K
Приголомшливий рейд ЗСУ в Курську область. Світові ЗМІ розгадують головоломку Сирського

Новини

Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Сьогодні, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
Вчора, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
8 серпня, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
8 серпня, 05:05

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua