Білорусь перекине свої війська до кордону з Україною
Білорусь планує перекинути реактивні системи «Полонез» і комплекси «Іскандер» на кордон з Україною
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. Про це заявив міністра оборони країни Віктор Хренін.
«Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи «Полонез» і комплекси «Іскандер», отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони», – йдеться у заяві.
Відповідну заяву зробив самопроголошений президент, звинувачуючи Україну у порушенні повітряного простору Білорусі.
Олександр Лукашенко заявив, що ЗСУ просунулися вглиб Курської області на 30-35 кілометрів і окопуються на цих рубежах
Також Лукашенко повідомив, що Україна атакувала Росію через білоруську територію: цілі були збиті спільно білоруським та російським ППО 🤦♂️ pic.twitter.com/katdyWbbz3
Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.
Також Олександр Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру.
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